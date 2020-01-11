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بنك القاهرة يتعاقد لافتتاح فرع له في مقر النادي الأهلي بالشيخ زايد

12:10 م السبت 11 يناير 2020
بنك القاهرة يتعاقد لافتتاح فرع له في مقر النادي الأهلي بالشيخ زايد

بنك القاهرة يتعاقد لافتتاح فرع له في مقر النادي ال

كتبت- منال المصري:

أعلن بنك القاهرة عن تعاقدة مع النادي الأهلي لافتتاح فرع جديد للبنك داخل مقر النادي بفرع الشيخ زايد لمدة 10 سنوات.

وبحسب بيان من البنك اليوم السبت فإن إجمالي عدد فروع ووحدات البنك قفز إلى 230 فرعاً ووحدة منتشرة في كافة أنحاء الجمهورية.

وبحسب العقد يقدم بنك القاهرة كافة الخدمات المصرفية للأعضاء من خلال فرع البنك بمقر النادي بمدينة الشيخ زايد، إلى جانب تمويل العملاء للحصول على عضوية فرع النادى.

وقال طارق فايد، إن الفرع الجديد سيتم تصميمه ليواكب أحدث المعايير والذي يعمل على ترسيخ هوية البنك ويدعم مكانته باختيار نموذج موحد لشكل فروعه المنتشرة في مختلف أنحاء الجمهورية ليتوافق مع خطة التطوير التي ينتهجها البنك.

وأضاف فايد أن بنك القاهرة يمتلك استراتيجية طموحة للتواجد في المؤسسات لتلبية متطلبات العملاء البنكية على مختلف المستويات لتيسير الحصول على الخدمات بكفاءة عالية في أقل وقت ممكن.

وأوضح أن البنك يطبق خطه متكاملة لتطوير شبكة فروعه، والتي لا تقتصر على تغيير الشكل فقط، بل تهدف بالأساس لتطوير إجراءات العملية المصرفية الـCustomer Experience والخدمات المقدمة للعملاء وبالأخص الشباب، فضلًا عن استهدافه إطلاق أول فرع ذكي «Digital Branch» خلال العام الجاري لتقديم الخدمات المصرفية باستخدام التكنولوجيا دون الحاجة إلى التعامل مع موظفى البنك.

ويأتي التعاقد بين بنك القاهرة والنادى الأهلي بعد المزايدة التي جرت مؤخراً لإنشاء مجمع للبنوك والتي تم ترسيتها على البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة لافتتاح فروع لها بفرع الشيخ زايد، كما يستهدف البنك افتتاح 25 فرعاً جديد خلال العام الجاري.

بنك القاهرة النادي الأهلي الشيخ زايد

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