بنسبة تمويل 60%.. البنك الأهلي يطلق برنامجًا جديدًا لقروض السيارات

كتبت- منال المصري:

أطلق البنك الأهلي المصري برنامجًا تمويلًا جديدًا للسيارات الملاكي الجديدة بمقدم 40% على أن يمول البنك 60% من إجمالي سعر السيارة للعملاء من موظفي القطاع العام والخاص ولأصحاب المهن الحرة والأعمال.

وكان البنك يقدم برنامجًا لقروض السيارات الملاكي ولكن بنسبة تمويل 100% من إجمالي سعر السيارة وهو ما قد لا يرضي بعض العملاء لرغبتهم في تقليل التمويل لخفض تكلفة الفائدة.

ويعرض مصرواي شروط والمستندات المطلوبة للحصول على البرنامج التمويلي الجديد للسيارات الملاكي لموظفي القطاع الحكومي والخاص والمهن الحرة:

أولًا شروط القرض لموظفي الحكومة والقطاع الخاص:

قيمة القرض: تتراوح بين 20 ألف جنيه كحد أدنى ولا تزيد عن 400 ألف جنيه كحد أقصى.

مدة القرض: تتراوح بين سنة إلى 5 سنوات كحد أقصى باستثناء السيارات الصيني 4 سنوات فقط.

سن المقترض: يتراوح بين 21 عاما إلى 60 عاما.

نسبة التمويل المقدمة من البنك: 60% من إجمالي ثمن السيارة باستثناء السيارات الصيني يقدم البنك 50% من إجمالي ثمن السيارة.

نسبة الفائدة: 19.5% متناقصة .

المستندات المطلوبة:

صورة من الرقم القومي سارية.

عرض سعر للسيارة.

عقد تمويل السيارة.

تقديم طلب الحصول على قرض السيارة مع ضرورة ذكر اسم جهة العمل وعنوان والدرجة الوظيفية والحد الأدنى لشهور العمل ضمن طلب الحصول على قرض.

ثانيًا: شرط القرض لأصحاب المهن الحرة:

قيمة القرض: تتراوح بين 20 ألف جنيه إلى 250 ألف جنيه كحد أقصى.

مدة سداد القرض: تتراوح من عام إلى 6 أشهر.

سن المقترض: يتراوح بين 21 عاما إلى 65 عاما.

نسبة التمويل المقدمة من البنك: 60% من إجمالي ثمن السيارة باستثناء السيارات الصيني يقدم البنك 50% من إجمالي ثمن السيارة.

نسبة الفائدة: 21% متناقصة.

الدخل الشهري: 5 آلاف جنيه كحد أدنى.

الأوراق: صورة من السجل التجاري والبطاقة الضريبة ومقر جهة العمل وشهادة دخل من محاسب قانوني.