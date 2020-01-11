أسعار الأسماك والمأكولات البحرية تستقر بسوق العبور اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

استقرت أسعار الأسماك والمأكولات البحرية خلال تعاملات اليوم السبت مقارنة بأسعار أمس.

واستقر سعر كيلو السمك البلطي الجملة، اليوم السبت ليتراوح اليوم بين 23 و30 جنيها، واستقر سعر كيلو الفليه البلطي ليتراوح بين 30 و90 جنيهًا، بحسب بيانات الموقع.

وتراوج سعر كيلو السمك المكرونة السويسي، اليوم بين 50 و66 جنيهًا، بحسب الموقع الرسمي للسوق.

وسجل سعر كيلو الكابوريا اليوم بين 30 و140 جنيها، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

واستقر سعر الجمبري الممتاز ليتراوح اليوم بين 300 جنيه و350 جنيها، وكذلك سعر كيلو السبيط والكاليماري ليتراوح اليوم بين 110 جنيهات و160 جنيها.

كما استقر سعر كيلو السمك البوري، ليتراوح اليوم بين 40 و50 جنيها.