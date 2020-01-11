أسعار الخضر والفاكهة تستقر بسوق العبور خلال تعاملات اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

استقرت أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور خلال تعاملات اليوم السبت مقارنة بتعاملات أمس.

ووفقا للموقع الرسمي لسوق العبور، تراوح سعر كيلو الطماطم، اليوم بين جنيهين و5.6 جنيه، فيما تراوح سعر كيلو الخيار البلدي بين 3 و 5 جنيهات.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 2 جنيه و5.6 جنيه.

البطاطس بين 3 و 5 جنيهات.

البصل بين 2.5 جنيه و5.5 جنيه.

الكوسة بين 5 و8 جنيهات.

الفاصوليا بين 4 و8 جنيهات.

الباذنجان البلدي بين 3 و 5 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 5 و8 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 4 و 5 جنيات.

الملوخية بين 4 و6 جنيهات.

الخيار البلدي بين 3 و 5 جنيهات.

القلقاس بين 4 و7 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

برتقال بلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات.

برتقال سكري بين 2 و4 جنيهات.

برتقال أبو سرة بين 3 و 5 جنيهات.

اليوسفي بين 1.5 جنيه و6 جنيهات.

جوافة بين 5 و 9 جنيهات.

الليمون البلدي بين 7 جنيهات و11 جنيها.