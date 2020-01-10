وزيرة التضامن تتفقد معرض "ديارنا": 4 ملايين جنيه مبيعات خلال أسبوعين

كتبت- ياسمين سليم:

تفقدت نيڤين القباج، وزير التضامن الاجتماعي، معرض ديارنا للحرف اليدوية والأسر المنتجة، لمتابعة سير العمل في المعرض ومعدلات الإقبال وحجم المبيعات، بحسب بيان من الوزارة اليوم الجمعة.

وخلال جولتها التقت الوزيرة مع عدد من العارضين للاستماع إلى أفكارهم ومطالبهم من معارض ديارنا خلال الأشهر القادمة، وناقشتهم في مستويات الجودة وطرق التسعير وأكثر عناصر الجذب المطلوب توفرها في المعروضات.

وبحسب البيان، شددت الوزيرة على ضرورة الاهتمام بجودة المنتج ومنحه الصبغة المعبرة عن الهوية المصرية وروح الصانع المصري ومواكبة أحدث أساليب التصميم في العالم.

وبحسب تقرير تلقته الوزيرة عن المبيعات، بلغت مبيعات معرض ديارنا أكثر من 4 ملايين جنيه، خلال الأسبوعين الماضيين.

ومعرض ديارنا هو أكبر معرض للحرف اليدوية والصناعات التراثية على مساحة 3000 متر يعرض فيه أكثر من 540 عارضا من مختلف محافظات مصر لمختلف أنواع الصناعات اليدوية كالنحاس والمسنوجات والخزف والسجاد والفخار وغيرها من المنتجات التراثية.

ويستقبل معرض "ديارنا" الزوار يوميا من الساعة العاشرة صباحا وحتى العاشرة مساءً، جميع أيام الأسبوع وذلك بأرض المعارض بمدينة نصر.