بعد خفض الفائدة في الأهلي ومصر.. تعرف على الشهادات الأعلى عائدًا بالبنوك

كتبت - منال المصري:

قرر بنكا الأهلي المصري ومصر خفض أسعار الفائدة 1% على شهادات الادخار الأعلى فائدةً، وذلك قبل اجتماع لجنة السياسة النقدية الخميس المقبل لبحث خفض الفائدة.

وتعد الشهادات الادخارية الخيار الأول للعملاء لاستثمار أموالهم في البنوك لارتفاع العائد المقدم عليها مقارنة بباقي الأوعية الادخارية، ويختار العميل دورية صرف العائد شهريًا أو ربع شهري أو نصف سنوي أو سنوي حسب نوع الشهادة وسعر الفائدة.

وتتباين آجال الشهادات بين عام و3 سنوات و5 سنوات وتصل إلى 10 سنوات في بعض البنوك، ولكن تعد الشهادة ذات آجل 3 سنوات مرتفعة العائد في أغلب البنوك.

ويقدم مصراوي، أعلى شهادات الادخار مرتفعة الفائدة ذات العائد الثابت على مستوى الجهاز المصرفي في 7 بنوك.

1 - بنك الاستثمار القومي:

يبيع فروع البنك الأهلي المصري، بالنيابة عن بنك الاستثمار القومي شهادات ادخار بعائد ثابت، وأهمهما:

- شهادة استثمار ب: يبيع الشهادة بنسبة فائدة 13.75% يصرف العائد شهريا، ولكن لمدة عام واحد وهي تعد الشهادة مرتفعة العائدة على مستوى الجهاز المصرفي.

- شهادة استثمار ب ذات آجال 3 سنوات: تبلغ نسبة الفائدة 12% يصرف العائد كل 3 أشهر.

- يبلغ الحد الأدنى لشراء الشهادة ألف جنيه ولا يوجد حد أقصى.

2 - البنك المصري الخليجي:

- شهادة ادخار 3 سنوات: تتباين نسبة الفائدة حسب دورية صرف العائد تتراوح بين 12% عائدًا شهريًا، و12.25% عائدًا ربع سنوي، و12.5% عائدًا نصف سنوي، و13% عائدًا سنويًا.

ويبلغ الحد الأدنى لشراء الشهادة ألف جنيه ومضاعفاته.

3 - البنك الأهلي المصري:

- الشهادة البلاتينية ذات العائد الشهري: يبيعها البنك بنسبة فائدة 12% يصرف العائد كل شهر لمدة 3 سنوات.

- الشهادة البلاتينية بعائد ربع سنوي: يبيعها البنك بنسبة فائدة 12.25% ويبلغ آجال الشهادة 3 سنوات.

ويبلغ الحد الأدنى لشراء الشهادة ألف جنيه دون حد أقصى.

4 - بنك مصر:

- شهادة القمة للعائد الشهري: تبلغ نسبة الفائدة 12% يصرف العائد كل شهر.

5 - البنك الزراعي المصري:

- شهادة الحصاد للعائد الشهري: تبلغ نسبة الفائدة 12% يبلغ أجلها 3 سنوات.

6 - بنك الكويت الوطني:

- شهادة ادخار ذات أجل 3 سنوات: تتراوح الفائدة بين 11% للعائد شهري، و11.5% عائدًا ربع سنوي.

يبلغ الحد الأدنى لشراء الشهادة 5 آلاف جنيه.

7 - بنك عودة مصر:

شهادة ادخار ذات أجل 3 سنوات: يبيع شهادة بفائدة 11% يصرف العائد شهريًا.