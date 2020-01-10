بعد الاستحواذ على كريم.. أوبر تتعهد لعملائها بالالتزام بقرارات "حماية المنافسة"

كتب- علاء حجاج:

قالت شركة "أوبر" في رسالة عبر البريد الإلكتروني، لجميع عملائها، إنها ملتزمة بجميع "الالتزامات والضوابط" التي تعهدت بها أمام جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المصري، مع إتمام صفقة استحواذها على شركة "كريم".

وبحسب خطاب الشركة، والبيان الصادر من جهاز حماية المنافسة اليوم الجمعة، قالت أوبر: "في مصر تعهدنا بعدة التزامات تتضمن؛ الابتكار وجودة الخدمات، والتواجد المحلي، والفصل بين العلامات التجارية، وإتاحة البيانات، وعدم اشتراط الحصرية على الشركاء، وقيود على التسعير".

وأرسلت الشركة نسخة كاملة من "الالتزامات والضوابط" التي تعهدت بها أمام جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المصري لمنح جميع عملائها حق الاطلاع عليها.

وجاءت تلك الخطوة تنفيذًا للقرار رقم 45 لسنة 2019، الصادر عن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بشأن صفقة استحواذ شركة أوبر تكنولوجيز إينك (أوبر) على شركة كار-يم إينك (كار-يم)، والتي يُلزم فيها الشركتين بمجموعة من "الالتزامات والضوابط" التي تعهد بها الأطراف على أنفسهم قبل إتمام الصفقة.

وكان جهاز حماية المنافسة أصدر بعض "الالتزامات والضوابط" لإتمام الصفقة والتي تضمن الحفاظ على حقوق الركاب والسائقين، بوضع حد أقصى لزيادة الأسعار والتزام الشركة بعمولتها من الرحلة، وفتح السوق للاستثمار في قطاع النقل التشاركي.

كما تضمن زيادة الابتكار وتقديم عروض وخدمات جديدة، واتاحة حق الحصول على قواعد البيانات للعمل بالسوق وإلزام الشركتين بعدم ربط الخدمات ببعضها بطريقة اقصائية.

كما ألزم الجهار الشركتين بتعديل العلامة التجارية لشركة كريم في مصر لتوضح أن أوبر وكريم هم كيانين تابعين، لزيادة فرص دخول منافسين جدد وزيادة الشفافية وإلغاء المنافسة الوهمية.

وقالت أوبر، في خطابها للعملاء، إنها "تؤمن بقوة بأن صفقة الاستحواذ ستوفر فرصا أكبر للتوسع، وزيادة تنوع وإمكانية الاعتماد على الخدمات التي نقدمها عبر تطبيقاتنا الإلكترونية".