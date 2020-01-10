المركزي: المعدل السنوي للتضخم الأساسي يرتفع إلى 2.4% في ديسمبر الماضي

كتبت- منال المصري:

قال البنك المركزي، في بيان مساء الخميس، إن المعدل السنوي للتضخم الأساسي ارتفع إلى 2.4% في ديسمبر الماضي مقارنة بـ2.1% في نوفمبر الماضي من 2019.

وأشار المركزي إلى أن المعدل الشهري للتضخم الأساسي سجل 0.2% في ديسمبر 2019، مقابل معدلٍ سالبٍ بلغ 0.1% في نوفمبر الماضي، ومعدل صفر في الشهر السابق بحسب بيانات المركزي المنشورة على موقعه الإلكتروني.

وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أعلن أن الرقم القياسي لأسعار المستهلكين للحضر، سجل معدلا سالبًا بلغ 0.2% في ديسمبر 2019، مقابل معدلٍ سالبٍ بلغ 0.3% في نوفمبر، ونحو 3.4% في ذات الشهر من العام 2018.

وسجل المعدل السنوي للتضخم العام 7.1% في ديسمبر 2019 مقابل 3.6% في نوفمبر 2019.

وأكد البنك المركزي أن معدلات التضخم العام جاءت متفقة مع توقعاته، موضحًا أن ارتفاع التضخم العام أمر طبيعي ناتج عن التأثير السلبي القوي لفترة الأساس بسبب انتهاء أثر صدمات العرض المؤقتة لأسعار الخضراوات الطازجة في العام الماضي.