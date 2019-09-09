صندوق النقد يطالب السعودية بدراسة رفع ضريبة القيمة المضافة إلى 10%

القاهرة - (مصراوي)

طالب صندوق النقد الدولي، السعودية بدراسة زيادة ضريبة القيمة المضافة إلى عشرة بالمئة من نسبتها الحالية البالغة خمسة بالمئة، مشددا على أهمية تحسين المملكة لوضعها المالي في ظل تراجع أسعار النفط.

ونقلت وكالة رويترز، عن تقرير للصندوق يعود تاريخه إلى يونيو الماضي ونُشر يوم الاثنين، فال إن ثمة حاجة لتشديد السياسة المالية في ضوء توقع اتساع عجز الموازنة السعودية.

ويتوقع صندوق النقد الدولي، ارتفاع عجز الموازنة هذا العام إلى 6.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، من 5.9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2018، إذ من المرجح أن يحد ارتفاع الإنفاق الحكومي أثر الاتجاه الصعودي لنمو الاقتصاد غير النفطي.

وفرضت السعودية ضريبة قيمة مضافة نسبتها خمسة بالمئة في يناير 2018 لتعزيز الإيرادات غير النفطية بعدما أضر هبوط أسعار النفط منذ منتصف 2014 بعائداتها.

وفي إطار سلسلة من إجراءات ضبط المالية العامة، اقترح صندوق النقد الدولي "الالتفات إلى زيادة نسبة ضريبة القيمة المضافة من خمسة إلى عشرة بالمئة" بالتشاور مع مجلس التعاون الخليجي الذي وافق على تطبيق الضريبة.