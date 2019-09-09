عكاشة: نشاط الخدمات الحكومية تضاعف ب "فوري" بعد تطبيق التحصيل الإلكتروني

كتب- مصطفى عيد ومنال المصري:

قال محمد عكاشة العضو المنتدب لشركة فوري، إن نشاط الشركة في مجال الخدمات الحكومية تضاعف بعد تطبيق وزارة المالية التحصيل الإلكتروني إلزاميا لأكثر من 500 جنيه.

وقال عكاشة ردا على سؤال لمصراوي، على هامش مؤتمر يورومني اليوم الاثنين، "كل الخدمات الحكومية التي تتيحها الشركة تضاعفت أرقامها بعد تطبيق التحصيل الإلكتروني إلزاميا لأن البديل كان أصعب".

وأضاف أن الشركة تنفذ حاليا تعاقدا مع أحد البنوك في الإمارات والمتعلق بتطبيق التكنولوجيا الخاصة بالشركة في المنتجات التي يقدمها البنك، وهو الأمر المطبق مع العديد من البنوك في مصر.

وذكر عكاشة أن الشركة تستهدف حاليا اكتشاف فرص التوسع في الدول الخليجية خاصة التي لديها عمالة مصرية كبيرة مثل السعودية، والإمارات، والكويت.