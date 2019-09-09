لماذا تفتتح الحكومة أول مدرسة لتعليم صناعة الذهب والمجوهرات؟

كتبت – شيماء حفظي:

أعلنت وزراة التربية والتعليم والتعليم الفني، افتتاح مدرسة لتعليم صناعة الذهب والحُليَ والمجوهرات في مصر، ضمن المدارس التكنولوجية التطبيقية بالتعاون بين الوزارة وأحد المستثمرين.

وستوفر هذه المدرسة، إمكانية تعلم الطلاب الأسس العلمية لضناعة الحلي والذهب، بالإضافة إلى تدريب عملي في ورش صناعة الصاغة التي يمتلكها مصنعو الذهب في مصر، من خلال التعاون مع شعبة الذهب بالغرف التجارية.

ووفقا لتصريحات تليفزيونية محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، فإن الدراسة في مدرسة الحلي ستكون 4 أيام في المصنع، ويومين في المدرسة، ويشترط الالتحاق بالمدرسة أن يحصل الطالب على مجموع أكثر من 220 درجة في الشهادة الإعدادية، وكذ اجتياز امتحان قدرات، مع تفضيل الإناث، بحد أقصى 100 طالب.

وتكون مدة الدراسة في هذه المدرسة 3 سنوات، أسوة بمدارس التعليم الفني، ويحصل بعدها الطالب على دبلوم فني في صناعة الذهب والحُلي، فيما يتمكن طلاب محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية فقط التقدم للالتحاق بالمدرسة، عن طريق الذهاب لمدرسة العبور وتقديم الأوراق اللازمة، بحسب مجاهد.

ويقول نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية - أحد المشاركين في تأسيس هذه المدرسة - لمصراوي إن افتتاح المدرسة يأتي لسببين، أولهما تطوير مهنة صناعة المشغولات الذهبية وفق أسس علمية، والآخر صناعة حلي يناسب الأوضاع الحالية والمتغيرات في الأذواق والوضع الاقتصادي.

ومنذ تعويم الجنيه في نوفمبر 2016، تراجعت القوى الشرائية للعملة المحلية، وتأثر الطلب على الذهب بسبب تغير أولويات المتسهلكين، بالإضافة إلى الزيادة المستمرة لأسعار الذهب العالمي والذي ينتج عنه ارتفاع أسعار الذهب في مصر.

ويقول سكرتير عام شعبة الذهب إن صناعة الذهب بدأت كحرفة يتم توارثها، لكن المدرسة الجديدة ستجعلها علما يتم تدريسه.

وأضاف "لكي تتطور المهنة لابد أن يتوفر لها أساس علمي، فتلك الصناعة كانت عبر السنوات تتوارث من الآباء للأبناء، وتتم بشكل يدوي، وهكذا انتقلت كحرفة من جيل إلى آخر، لكن مع تطور الصناعة أصبح ضروريا أن تدرس كعلم".

وأوضح نادي، أن "الدراسة العلمية تتضمن معرفة أصول الصناعة، وفهم العيارات، والإضافات التي تضاف على الذهب البندقي ليتحول لعيار 21، وكيفية تحويل الذهب عيار 21 لعيار 18، هذه المعرفة لا تتوافر لدى جميع العاملين في الصاغة بشكل عملي، كما أنها لن تدوم دون أن يتعلمها أفراد جدد".

وتشهد صناعة الذهب تطورا في المعدات ودخل فيها استخدام الليزر، ما يجعل إقامة المدرسة أمرا هاما، حيث سيتعلم الطلاب هذه التقنيات، كما سيتمكنون من ممارسة العمل على الماكينات الحديثة والتمرين على استخدامها، وهي متوفرة في الورش، بحسب نجيب.

ويقول نجيب إن افتتاح المدرسة سيفيد في تخريج جيل جديد لديه المعرفة ومواكب للعصر، مما سينعكس على شكل المنتجات، فتنتج مصوغات خفيفة ولها أشكال عصرية، بدلا من الأشكال القديمة والأوزان الكبيرة.

وبحسب نجيب فإن المدرسة أساسها التعليم لمن يرغب في تعلم الحرفة، لكن لا يمكننا أن نضمن له وظيفة، نحن لسنا جهة حكومية للتعيين، لكن إذا تعلم الحرفة فإنه سيجد له فرصة عمل بالورش، وهذه الورشة تحدد يوميته.