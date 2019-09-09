مبيعات عربية تهبط بالبورصة مع نهاية تعاملات اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت مؤشرات البورصة بشكل جماعي، بنهاية تعاملات اليوم الإثنين، بضغط من مبيعات عربية.

وانخفض المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.29% مع نهاية التعاملات إلى مستوى 14931 نقطة.



وهبط مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.38%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.27%.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة 34.7 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب والمصريين صافي شراء بقيمة 18.7 مليون جنيه، و15.9 ميلون جنيه على التوالي.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 انخفض بنسبة 0.01% بنهاية تعاملات أمس، إلى مستوى 14931 نقطة.