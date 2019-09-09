بنك قناة السويس يعتزم إطلاق أول فرع إلكتروني قبل نهاية 2019

كتب- مصطفى عيد ومنال المصري:

قال حسين رفاعي رئيس مجلس إدارة بنك قناة السويس، إن البنك يعتزم إطلاق أول فرع إلكترونى قبل نهاية العام الجاري.

وأضاف رفاعي، على هامش مؤتمر يورومني اليوم الاثنين، أن جميع البطاقات التي تصدر عن البنك حاليا أصبحت لا تلامسية في إطار سعي البنك لمواكبة التحول الرقمي.

وذكر أن البنك ضخ نحو 800 مليون جنيه في قطاع البترول في بداية العام الجاري في صورة قروض مشتركة، مشيرا إلى أن محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ارتفعت 60% عن العام الماضي، حيث وصلت إلى 2.4 مليار جنيه منها 1.5 مليار جنيه استثمارات مباشرة، و900 مليون جنيه استثمارات غير مباشرة.

وأوضح رفاعي أن ودائع البنوك سجلت نحو 45 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضي، مقابل 24 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2016.