كريم تضع تقديم خدمة طلب وتوصيل الطعام والدواء في خطتها الاستراتيجية

كتب- محمد علاء الدين:

قال وائل أبو العلا، مدير شركة كريم في مصر وشمال إفريقيا، خلال مائدة مستديرة عقدتها الشركة صباح اليوم الاثنين، إن الشركة وضعت استراتيجية لثلاث سنوات مقبلة حتى 2022.

وأوضح أبو العلا أن هذه الاستراتيجية تتضمن عددًا من الخدمات الجديدة منها خدمات الشمول المالي والتي تتيح دفع الفواتير وتحويل الأموال بين الأفراد عبر المحفظة المالية الذكية والتوسع في التوصيل للأفراد وخاصة بقطاعي الأدوية والطعام.

وأضاف أن الشركة ستعقد شراكات مع مقدمي الخدمات والمنتجات بحيث يمكن طلب الطعام أو الأدوية من خلال تطبيق كريم لتقوم الشركة بتوصيله للعميل، وذلك ضمن استراتيجية الشركة لتحويل التطبيق لما يعرف بالتطبيق الشامل.

وأوضح أبو العلا، أن كريم تعمل في 100 مدينة في 14 دولة، وتخدم ما يزيد على 33 مليون عميل، ويعمل لديها نحو 1.2 مليون كابتن، ويعمل لدى الشركة في مصر ما بين 55 و 60 ألف كابتن في أكثر من 19 مدينة.