وزارة البترول تشارك في مؤتمر مجلس الطاقة العالمي بالإمارات

كتب- مصطفى عيد:

شارك وفد من وزارة البترول والثروة المعدنية اليوم الاثنين، في افتتاح مؤتمر مجلس الطاقة العالمي في دورته الرابعة والعشرين الذي تستضيفه دولة الإمارات بعاصمتها أبوظبي خلال الفترة من 9-12 سبتمبر.

وقالت وزارة البترول والثروة المعدنية، في بيان لها اليوم، إن المؤتمر يركز على تبادل وجهات النظر بين أطراف صناعة الطاقة والعمل على خلق سبل التعاون الجديدة مابين الدول والمستثمرين والتي تضمن الاستغلال الاقتصادي الأمثل للثروات الطبيعية والفرص الاستثمارية المتاحة.

وأضافت الوزارة، أن مشاركة مصر في هذا التجمع العالمي الكبير لصناعة الطاقة يأتي في اطار اهتمامها بتعزيز وتوطيد العلاقات الدولية مع مختلف أطراف صناعة الطاقة بعد نجاحها في تعزيز مكانتها اقليمياً كلاعب رئيسي في صناعة الغاز الطبيعي وتطوير مختلف أنشطة صناعة الطاقة لديها بشكل ملموس.

وأشارت الوزارة إلى أن هذا المؤتمر يعد فرصة فريدة للترويج للفرص المتاحة للاستثمار في صناعة البترول والغاز المصرية في مختلف أنشطتها من خلال استعراض رؤية مصر لتنمية ثرواتها وجذب الاستثمارات العالمية للبناء على ماتحقق من نجاحات كبيرة خلال السنوات الخمس الماضية .

ومن المقرر أن يعقد وزير البترول عدة لقاءات واجتماعات ثنائية مع عدد من وزراء البترول بالدول المشاركة في المؤتمر وكبار المسئولين الحكوميين ورؤساء شركات البترول العالمية لبحث سبل تعميق التعاون المشترك مع مصر في مجال الطاقة واستغلال موارد الغاز والبترول.

ويشارك أكثر من 50 وزيرا من مختلف دول العالم و 200 من كبار مسئولي الطاقة على مستوى العالم و 10 آلاف مشارك من كبريات الشركات والمنظمات الدولية العاملة بمجال الطاقة، ويرأس أعمال المؤتمر في دورته الحالية سهيل المرزوعي وزير الطاقة والصناعة بدولة الإمارات.