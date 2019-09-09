كريم تلغي الخدمة التجريبية لنقل الأفراد عبر "التوك توك"

كتب_ محمد علاء الدين:

قال وائل أبو العلا مدير شركة كريم في مصر وشمال أفريقيا إن الشركة أوقفت التشغيل التجريبي لخدمة نقل الأفراد عبر التوك توك.

وأضاف أبو العلا خلال مائدة مستديرة عقدتها اليوم الاثنين مع عدد من الصحفيين، أن الشركة كانت تقدم خدمة نقل الأفراد عبر التوك توك بشكل تجريبي لبحث إمكانية تعميم الخدمة ولكن تم التراجع عن الفكرة قبل حتى قرار مجلس الوزراء بإلغاء التوك توك.

وأوضح أن الشركة وجدت سوق نقل الأفراد بالتوك توك غير منظم ولا توجد قيمة مضافة يمكن أن تقدمها الشركة للركاب عكس سوق نقل الأفراد بالسيارات الخاصة.

وكانت شركة كريم أطلقت تشغيل تجريبي لخدمة نقل الأفراد بالتوك توك في عدد من المناطق منها وإمبابة وشبرا وروض الفرج وأرض اللواء وفيصل.

وقرر رئيس الوزراء، الأسبوع الماضي البدء في خطة إحلال التوك توك بسيارة الميني فان.