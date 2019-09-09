حسين الرفاعي: 600 مليون جنيه استحقاقات شهادات قناة السويس بالبنك في 3 أيام

كتبت منال المصري ومصطفي عيد:

قال حسين الرفاعي، رئيس مجلس إدارة بنك قناة السويس، إن استحقاقات شهادات قناة السويس بلغت 600 مليون جنيه خلال أول 3 أيام من انتهاء آجال الشهادات من إجمالي مبيعات حصة البنك البالغة 2.1 مليار جنيه بالشهادات.

وأشار في تصريحات خاصة لمصراوي إلى أن أغلب استحقاقات شهادات قناة السويس تم إعادة استثمارها في البنوك مرة أخرى سواء داخل بنك قناة السويس أو في بنوك الأهلي ومصر والقاهرة.

وبدأت أربعة بنوك وهم الأهلي المصري ومصر والقاهرة وقناة السويس في رد حصيلة شهادات قناة السويس مع الكوبون الأخير للفوائد من يوم الخميس الماضي وذلك حسب آجال استحقاق تاريخ كل شهادة.

وأضاف الرفاعي أن جميع فروع البنك تعمل على استحقاق حصيلة شهادة قناة السويس للعملاء مع طرح منتجات ادخارية منافسة ومنتجات مصرفية مجانًا.

وقال إن البنك أصدر شهادة ادخارية بعائد ثابت يصل عائدها 12% سنويا لآجال ٣ سنوات بجانب شهادة تراكمية بفائدة 12.75% سنويا لمدة 3 سنوات أو شهادة خمس سنوات بفائدة 14.5%.

وبحسب الرفاعي فإن البنك يقدم شهادات الحصاد ذات العائد المتغير بفائدة تصل 13.5% للعائد النصف سنوي لمدة 3 سنوات.

وأشار الرفاعي إلى أن مصرفه قرر إعفاء جميع عملاء شهادات قناة السويس من المصاريف الإدارية لإصدار بطاقة خصم مباشر ودبت للعملاء الذين يرغبون في إعادة استثمار شهادات قناة السويس بالبنك.

كما قرر بنك قناة السويس تقديم قرض شخصي بضمان الشهادة بفائدة 2% فوق سعر الشهادة مع خصم وذلك العرض متاح أمام جميع العملاء من حاملي شهادات قناة السويس سواء عميل البنك أو عميل أي بنك من البنوك الثلاثة الأخرى المصدرة للشهادة.