وزير المالية: مهلة 3 أسابيع من رئيس الوزراء لوضع تفاصيل إحلال التوك التوك

كتب- مصطفى عيد ومنال المصري:

قال وزير المالية إن رئيس الوزراء منح وزارة المالية والجهات المعنية مهلة لدراسة ووضع تفاصيل لتنفيذ عملية إحلال التوك توك واستبدال سيارات الميني فان به.

وقال الوزير ردا على سؤال لمصراوي، على هامش مؤتمر يورومني اليوم الاثنين، إنه "تم وضع هدف استراتيجي وهو عملية إحلال التوك توك ولكن رئيس الوزراء أعطانا مهلة من أجل دراسة التفاصيل والعودة بها إليه بعد أسبوعين أو 3 أسابيع".

وكان مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وجه بالبدء في برنامج لاستبدال وإحلال "التوك توك" بسيارات آمنة ومُرخصة، مثل "الميني فان" تعمل بالغاز الطبيعي، بحسب بيان من مجلس الوزراء يوم الخميس الماضي.

وطالب مدبولي وزارة المالية، والجهات المعنية، بتبني تنفيذ هذا البرنامج، مثلما تم سابقاً في استبدال سيارات التاكسي القديمة، ليحل محلها التاكسي الأبيض.

وأكد مدبولي أن هذا البرنامج سيكون له مردود إيجابي كبير، وبوجه عام، حيث سيوفر وسائل مواصلات آمنة، ومُرخصة، وحضارية للمواطنين، فضلاً عن توفير الآلاف من فرص العمل، من خلال هذا البرنامج.

وأكد وزير المالية موافقته على البدء في هذا البرنامج لما له من آثار إيجابية، بحسب البيان، مشيراً إلى أن هناك وحدة بالفعل بالوزارة تولت مشروع إدارة التاكسي سابقاً، ومستعدون لبدء تنفيذ هذا البرنامج.

كما وجه رئيس الوزراء بأن يتم عقد اجتماع قريباً مع مصنعي "التوك توك"، لبدء تحويل خطوط إنتاجهم لسيارات "الميني فان" على سبيل المثال، خاصة أنه تم التنسيق معهم مسبقاً على تخفيض إنتاجهم من مركبات "التوك توك"، تمهيداً لتنفيذ برنامج للاستبدال والإحلال.