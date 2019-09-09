بنك تنمية الصادرات يستهدف ضخ 200 مليون جنيه في البنية التحتية هذا العام

كتبت-منال المصري:

قال أحمد جلال، نائب البنك المصري لتنمية الصادرات إن البنك يستهدف ضخ 200 مليون جنيه استثمارات في البنية التكنولوجية بالبنك خلال العام الجاري.

وأشار في تصريحات صحفية على هامش مؤتمر اليورومني اليوم الاثنين أن البنك يعتزم إطلاق الإنترنت بنكج والموبايل بنكج خلال العام الجاري، مشيرا إلى أن البنك أطلق المحفظة الذكية بداية العام الجاري.

ويستهدف بنك تنمية الصادرات ضخ مليار جنيه تمويلات جديدة خلال المرحلة القادمة لتمويل قطاعات مختلفة، بحسب جلال.

وقال جلال إن محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة تستحوذ على نسبة 20% من إجمالي محفظة البنك.