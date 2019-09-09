وزير المالية: يمكن استئناف برنامج الطروحات الحكومية في أي وقت

كتب- مصطفى عيد ومنال المصري:

قال وزير المالية إنه لم يحدث تأجيل لبرنامج الطروحات الحكومية في البورصة خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف الوزير على هامش مؤتمر يورومني اليوم الاثنين، أن الحكومة تعمل فقط على تحديد الوقت والظروف المناسبة للطرح.

وتابع الوزير ردا على سؤال بشأن احتمالية تنفيذ الحكومة طروحات في الوقت الحالي: "يمكن أن يحدث الطرح في أي وقت.. في أي وقت نراه مناسبا".