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    وزير المالية: يمكن استئناف برنامج الطروحات الحكومية في أي وقت

    11:20 ص الإثنين 09 سبتمبر 2019
    وزير المالية: يمكن استئناف برنامج الطروحات الحكومية في أي وقت

    وزير المالية خلال مشاركته في اليورومني

    كتب- مصطفى عيد ومنال المصري:

    قال وزير المالية إنه لم يحدث تأجيل لبرنامج الطروحات الحكومية في البورصة خلال الفترة الأخيرة.

    وأضاف الوزير على هامش مؤتمر يورومني اليوم الاثنين، أن الحكومة تعمل فقط على تحديد الوقت والظروف المناسبة للطرح.

    وتابع الوزير ردا على سؤال بشأن احتمالية تنفيذ الحكومة طروحات في الوقت الحالي: "يمكن أن يحدث الطرح في أي وقت.. في أي وقت نراه مناسبا".

    وزير المالية برنامج الطروحات الحكومية البورصة المصرية

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