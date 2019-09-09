وزير الاستثمار الياباني: نتطلع لضخ استثمارات جديدة في مصر بمجال السيارات

كتب- مصطفى عيد:

عقدت لجنة الاستثمار المصرية اليابانية برئاسة وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، ويوشيهيكو ايسوزاكى، وزير الدولة للاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني، أولى اجتماعاتها، بحسب بيان للوزارة اليوم الاثنين.

ونقل البيان عن يوشيهيكو ايسوزاكي، وزير الدولة للاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني، قوله إن الشركات اليابانية تطلع إلى ضخ المزيد من الاستثمارات اليابانية في مصر، خاصة بمجال صناعة السيارات.

وأضاف أن هناك فرص استثمارية متنوعة في مصر وخاصة في محور قناة السويس.

وأشار ايسوزاكى، إلى أن الوفد المرافق معه يضم أكثر من 100 شخص ممثلين عن الحكومة والقطاع الخاص في اليابان.

وبحسب البيان قال ايسوزاكي، إن مصر أجرت إصلاحات اقتصادية مهمة بدأت تؤتي ثمارها مع تحسن المؤشرات الاقتصادية المختلفة، وهي عناصر تسهم في جذب المزيد من الاستثمارات اليابانية إلى مصر.

وقالت وزارة الاستثمار، في بيانها، أن حجم الاستثمارات اليابانية في مصر ارتفع خلال الأعوام الماضية بنسبة 74.3% خلال العام المالي 2017- 2018، لتبلغ 162.1 مليون دولار مقارنة بنحو 93 مليون دولار خلال 2016- 2017.

وقال البيان إن وزيرة الاستثمار، اصطحبت وزير الدولة الياباني والوفد المرافق له في جولة بمركز خدمات المستثمرين، حيث استمع إلى شرح حول الخريطة الاستثمارية التي تقدم تعريفا للمستثمرين عن المناخ الاستثماري الحالي في مصر والفرص الاستثمارية المطروحة بها مثل المتحف المصرى الكبير والذي تم انشاءه بالتعاون مع الحكومة اليابانية، وآلية تأسيس الشركات وكيفية التأسيس الإلكتروني مع تبسيط كافة الإجراءات لإنهاء عملية التأسيس في أقصر وقت ممكن.

وأشاد ايسوزاكي، بما يضمنه مركز خدمات المستثمرين، من إجراءات للتسهيل على المستثمرين وسرعة انهاء خدماتهم، مشيرا إلى أن هذا المركز وفق أفضل النظم العالمية في مجال الاستثمار.