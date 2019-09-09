وزير المالية يكشف حقيقة رفع رسوم الكهرباء وتراخيص السيارات

كتبت - منال المصري ومصطفى عيد:

نفى وزير المالية، اعتزام الوزارة رفع رسوم استهلاك الكهرباء وتراخيص السيارات والمعاملات البنكية في تعديلات قانون ضريبة الدمغة.

وقال الوزير، ردا على سؤال لمصراوي، على هامش مؤتمر اليورومني، اليوم الإثنين، إن الحديث عن رفع رسوم استهلاك الكهرباء وتراخيص السيارات "عاري تماما من الصحة".

وأضاف الوزير: "هذه شائعة من الشائعات"، مؤكدا عدم وجود تغيير بالضريبة .

وكانت مصادر حكومية، قالت لنشرة إنترابريز الإلكترونية، إن اللجنة المشكلة لصياغة تعديلات ضريبة الدمغة انتهت من وضع تصور شامل للتعديلات المقترحة والتي تضمنت مقترحا بتعديل رسوم ضريبة الدمغة على فواتير الاستهلاك للكهرباء، وتراخيص السيارات ورخص البناء والمحاجر ومصانع الطوب، وكذلك المعاملات البنكية والاتصالات والعديد من الأنشطة الأخرى، وهو ما نفاه الوزير.