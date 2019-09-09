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    وزير المالية: طرح سندات دولية بقيمة بين 3 و7 مليارات دولار العام الجاري

    11:10 ص الإثنين 09 سبتمبر 2019
    وزير المالية: طرح سندات دولية بقيمة بين 3 و7 مليارات دولار العام الجاري

    خلال مشاركة وزير المالية باليورمني

    كتب- مصطفى عيد ومنال المصري:

    قال وزير المالية إن مصر تستهدف طرح سندات في الأسواق الدولية بقيمة تتراوح بين 3 و7 مليارات دولار خلال العام المالي الجاري.

    وأضاف خلال تصريحات على هامش مؤتمر يورومني اليوم الاثنين، أن تحديد قيمة الطروحات يتحدد على حسب أسواق وظروف الطرح، مشيرا إلى أن الوزارة تستهدف تنويع عمليات طرح السندات في الأسواق وبالعملات المختلفة من أجل المزيد من التحوط.

    وذكر الوزير أن طرح أي سندات في سوق ما يستلزم الوفاء باشتراطات هذا السوق، وهو ما عملت المالية على تحقيقه عبر محاولة طرح سندات بالين الياباني واليوان الصيني خلال الفترة الماضية ولكن لم تستطع الوفاء بكل اشتراطات هذه الأسواق.

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