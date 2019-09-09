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    تراجع جديد لأسعار الدولار أمام الجنيه مع بداية تعاملات اليوم

    11:05 ص الإثنين 09 سبتمبر 2019
    تراجع جديد لأسعار الدولار أمام الجنيه مع بداية تعاملات اليوم

    دولار

    كتبت- شيرين صلاح:

    تراجع سعر الدولار أمام الجنيه في 5 بنوك، مع بداية تعاملات اليوم الاثنين مقارنة بمستواه بنهاية تعاملات أمس، بينما استقر السعر في 5 بنوك أخرى.

    وانخفض سعر الدولار قرشا واحدا في بنوك الأهلي ومصر وقناة السويس إلى 16.43 جنيه للشراء، و16.53 جنيه للبيع.

    وانخفض سعر العملة الأمريكية في بنكي الإسكندرية والعربي الأفريقي قرشا واحدا، إلى 16.42 جنيه للشراء، و16.52 جنيه للبيع.

    واستقر سعر شراء العملة الأمريكية في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 16.46 جنيه، بينما ارتفع سعر البيع قرشا واحدا إلى 16.56 جنيه.

    واستقر سعر الدولار في بنكي كريدي أجريكول مصر، والتعمير والإسكان عند 16.42 جنيه للشراء، و16.52 جنيه للبيع.

    واستقر سعر الدولار في بنك البركة عند 16.44 جنيه للشراء، و16.54 جنيه للبيع.

    وحافظ سعر العملة الأمريكية على مستواه في البنك التجاري الدولي عند 16.42 جنيه للشراء، و16.52 جنيه للبيع.

    أسعار الدولار سعر الدولار الجنيه المصري

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