اتحاد الغرف يوقع بروتوكولا للتأمين على التجار ضد الحوادث

كتبت- منار الرخ:

قال إبراهيم العربي، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس الغرفة التجارية بالقاهرة، إن الاتحاد وقع بروتوكولًا مع شركة الدلتا للتأمين لإصدار وثيقة للتأمين ضد الحوادث للتجار والعاملين معهم وموظفي الغرفة وأسرهم.

وأضاف أن البروتوكول يأتي على غرار بروتوكول التعاون بين غرفة القاهرة وشركة مصر للتأمين على الحياة الذي تم توقيعه مطلع العام الجاري 2019.

وبحسب العربي فإن الوثيقة تتضمن شروط التأمين على الحياة، على أن يسدد التاجر مبلغ 60 جنيهًا بدون كشف طبي، ويحصل على وثيقة تصرف مبلغ 100 ألف جنيه في حالة الوفاة أوالعجز الكلي المستديم الناتج عن الحادث.

وبحسب العربي ستصرف نسبة من مبلغ 100 ألف جنيه في حالة العجز الجزئي المستديم حسب نسبة العجز.

وقال إنه سيتم صرف 5 آلاف جنيه مصاريف طبية ناتجة عن الحادث، وصرف 3 آلاف جنيه قيمة أجهزة تعويضية ناتجة عن الحادث، وصرف 3 آلاف جنيه مصاريف جنازة ناتجة عن الحادث.

وتغطي وثيقة التأمين أخطار الحريق والصاعقة وانفجار مواسير مياه وطفح الخزانات، واصطدام المركبات، والسطو وسقوط الطائرات أو أشياء منها -الشغب والإضطرابات الأهلية والعمالية.

وقال إن المستندات المطلوبة لوثيقة التأمين هي صورة الرقم القومي، وصورة من السجل التجاري، وصورة من إيصال السداد.