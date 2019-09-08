الحكومة تدشن منصة إلكترونية لخدمات التجارة والاستثمار الزراعي

كتب- محمد علاء الدين:

دشنت، اليوم الأحد، وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بالتعاون مع شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية "إي فاينانس"، النسخة التجريبية من منصة "AgriMisr.com" الإلكترونية، لتصبح المنصة الأولى والوحيدة المتخصصة في كل عمليات دعم القطاع الزراعي في مصر، بحسب بيان من "إي فاينانس" اليوم.

وقالت الشركة إن المنصة تقدم كما هائلا من الخدمات متعددة الأوجه، فهي تعد منصة تجارة إلكترونية وفي ذات الوقت منصة مالية رقمية، كما أنها ستتضمن دليلا إرشاديا لتوعية المزارعين ومساعدتهم على تحسين الإنتاجية، فضلا عن أنها ستصبح قاعدة بيانات فريدة من نوعها عن كل بيانات القطاع الزراعي في مصر.

وأضافت أن المنصة توفر خدمة عرض وبيع كافة مدخلات ومستلزمات الإنتاج الزراعي والخدمات المعاونة، فضلا عن تسويق الحاصلات الزراعية، وتيسير البيع والشراء المباشر بين أطراف المنظومة.

وتتضمن معروضات المنصة البذور والتقاوي والأسمدة والمبيدات والمعدات والآلات والأجهزة التكنولوجية الحديثة المستخدمة في الإنتاج، بالإضافة إلى عرض وتسويق وتجارة مخرجات الإنتاج الزراعي من حاصلات زراعية، وتتضمن خدمات الحفظ والتعبئة والتغليف، والتوصيل، وطرق الدفع والتحصيل الإلكترونية والتقليدية المختلفة، بحسب البيان.

وذكرت الشركة أن المنصة تستهدف أيضا دعم قطاع التصنيع الغذائي عبر توفير دورة كاملة من المنتجات الزراعية حتى مرحلة إتمام التصنيع، فضلا عن تمويل سلاسل القيمة الزراعية.

"وتعمل المنصة على تسهيل الاستثمار في السوق الزراعي المصري، وإنعاش أرباح الفلاحين، وتشجيع المشروعات غير الرسمية على الدخول ضمن القطاع الرسمي، فضلا عن تسهيل حصول الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في القطاع على التمويل، بالإضافة إلى توفير معلومات دقيقة وحديثة عن القطاع لصناع القرار"، وفقا للشركة.

وأشارت "إي فاينانس"، إلى أن المنصة تساعد بشكل مباشر على تعزيز إنشاءات البنية التحتية للتسويق والتجارة الإلكترونية والتنمية الزراعية، وتجنب مخاطر التعاملات النقدية كالتزوير وغسيل الأموال، وتوفير فرص عمل غير تقليدية للشباب، وخفض معدلات البطالة، وتحسين مستوى المعيشة.

كما تساهم المنصة في تطبيق أحدث المعايير والمقاييس الدولية المرتبطة بنظام الإنتاج والتصنيع الزراعي والداجني والحيواني والسمكي.

وقالت الشركة إن هذا التدشين التجريبى للمنصة يعد قابلا للتعديل الفني والعملي طيلة الفترة التجريبية بما يتماشى مع برنامج الغذاء العالمي "WFP"، مما يتيح للمزارع زيادة الخيارات على مدار فترة التجربة على أن تكون الانطلاقة الرسمية للمنصة في الربع الأول من عام ٢٠٢٠.

وقال إبراهيم سرحان، رئيس مجلس إدارة شركة "إي فاينانس"، إن تدشين منصة "AgriMisr.com" يأتي في إطار جهود شركته لدعم الشمول المالي والتحول الرقمي في مصر، وسعيا للنهوض بقطاع الزراعة في البلاد.

وأضاف: "تملك إي فاينانس خبرات كبير في مجال التحول الرقمي، ولدينا أيضا سوابق إنجاز كبيرة على رأسها إنشاء وتشغيل منظومة الحيازة الزراعية في مصر والتي تعد خطوة هائلة على طريق رقمنة القطاع الزراعي بالكامل".

وذكر سرحان: "منصة AgriMisr.com هي أحدث منصاتنا المتخصصة، ونتوقع أن يؤدي إطلاقها إلى إحداث طفرة كبيرة في المجال الرزاعي، حيث تقدم خدمات من شأنها خفض التكلفة والأسعار وإنعاش التصدير وتقليل الفاقد عند النقل وتوفير الوقت للمستثمرين وتعظيم المنافسة للنهوض بالسوق".

وتابع: "ببساطة المنصة هي حلقة وصل بين المنتجين وتجار المدخلات والموزعين والمستهلكين والدولة والمؤسسات المالية، وهي في ذات الوقت أداة لمراقبة وضبط أسعار السوق".

وأشاد رئيس شركة "إي فاينانس" بالحكومة المصرية ممثلة في وزارة الزراعة التي تعد شريكا استراتيجيا في المنصة، بالإضافة إلى البنك الزراعي المصري، والبنك الأهلي المصري، وبنك مصر، فضلا عن المؤسسات الدولية التي ساهمت في تطوير المنصة.