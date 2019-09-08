غازي: إطلاق البوابة الإلكترونية للاستثمار بالمناطق الصناعية هذا الشهر

كتبت- دينا خالد:

قال مجدي غازي، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إنه سيتم إطلاق البوابة الإلكترونية للاستثمار في المناطق الصناعية المصرية خلال الشهر الجاري.

وأضاف خلال الدورة الرابعة لمعرض الصين والدول العربية المنعقدة حاليا في مدينة "ينتشوان" عاصمة منطقة "نينغشيا" ذاتية الحكم شمال غربي الصين إن البوابة ستتضمن كافة البيانات عن الأراضي الصناعية في مصر وإتاحة حجزها إلكترونيًا.

ودعا غازي رجال الأعمال والمستثمرين الصينيين والعرب لزيارة الخريطة والتعرف على الفرص الاستثمارية غير المسبوقة عليها بعد إطلاقها، بحسب بيان من وزارة الصناعة اليوم الأحد.

وقال غازي إن مصر تعد شريكا هاما للصين في تحقيق مبادرة الحزام والطريق فمنذ أن طرحت الصين المبادرة ومصر تشارك فيها بنشاط وتسعى بشكل حثيث إلى تحقيق التكامل بني المبادرة الصينية وإستراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030.

وأضاف أن هذا الأمر انعكس على حجم الاستثمارات الصينية في مصر حيث بلغ عدد الشركات الصينية العاملة في مصر1660 شركة في 2018 برأس مال يصل إلى 1.1 مليار دولار.

وبحسب البيان فإن الاستثمارات الصينية في مصر تبلغ 7 مليارات دولار كما أن حجم التبادل التجاري بين البلدين قد بلغ 12.5 مليار دولار عام 2018 ، كما تحتل الصين المركز 21 في قائمة الدول الأجنبية المستثمرة في مصر عام 2018.