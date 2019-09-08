بمشاركة مبادرة "حياة كريمة".. تفاصيل تنظيم معرض "بيزنكس 2019" في نوفمبر

كتب- محمد علاء الدين:

أعلنت إدارة المعرض الدولي للاستثمار والتوكيلات التجارية، تفاصيل الدورة الثانية من معرض "بيزنكس 2019"، والمقرر انطلاقه في نوفمبر المقبل برعاية مجلس الوزراء ووزارة الاستثمار والتعاون الدولي.

وقال مروان عبد الرازق رئيس مجلس إدارة بيزنكس للاستشارات، خلال مؤتمر صحفي اليوم الأحد، إنه سيتم مضاعفة مساحة المعرض هذا العام، لتبلغ 10 آلاف متر مربع، بالإضافة إلى أنه سيتم توقيع عقد شراكة مع البنك الأهلي المصري كشريك استراتيجي.

وأضاف عبد الرازق أن هذا العام سيشهد المعرض مشاركة جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة لأول مرة بمشروعاته، وكذلك الهيئة العامة للاستثمار، ومركز تحديث الصناعات، والمجالس التصديرية، والغرفة التجارية، وعدد كبير من البنوك والشركات العقارية الكبرى.

وقال جورج متري الرئيس التنفيذي للموتمر، إن المعرض هذا العام سيحتضن مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تهدف لتوفير فرص استثمارية بالقرى الاكثر احتياجا في مصر، وإيجاد برامج تحويلية وتدريبية لدخولها إلى سوق العمل سواء كعمالة أو أصحاب مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر من خلال مؤسسات المجتمع المدني.

وكشف متري عن تخصيص مساحة للقائمين على تنفيذ المبادرة كمتحدثين لعرض الرؤية والمشروعات والفرص المتاحة من خلالها على الحاضرين من الشركات والمستثمرين.

وقال الشيخ أحمد آل سودين رئيس الاتحاد العربي للاستثمار والتطوير العقاري التابع لمجلس الوحدة الاقتصادية بجامعة الدول العربية، وعضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبو ظبي، إن مصر شريك استراتيجي ورئيسي للإمارات، وإن حجم الاستثمارات المباشرة للإمارات بمصر بلغ نحو 6.5 مليار دولار في مجالات الاتصالات، والسياحة، والقطاع المالي والمصرفي، والبنية التحتية.