27 % تراجعا في صافي أرباح "مستشفى كليوباترا" خلال النصف الأول من 2019

كتب- مصطفى عيد:

أظهرت نتائج أعمال شركة مستشفى كليوباترا، أنها حققت تراجعا في صافي الأرباح خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 26.8% مقارنة بنفس الفترة من عام 2018.

وبحسب القوائم المالية المجمعة للشركة والتي أرسلتها للبورصة اليوم الأحد، حققت "مستشفى كليوباترا" صافي أرباح بقيمة 97.7 مليون جنيه خلال النصف الأول من عام 2019 مقابل 133.4 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

ويأتي ذلك رغم زيادة إيرادات نشاط الشركة خلال أول 6 أشهر من العام الجاري إلى 825 مليون جنيه مقابل 673.8 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2018، بنسبة زيادة 22.4%.

وارتفعت المصروفات الإدارية والعمومية للشركة بنسبة 113.7% خلال النصف الأول من العام الجاري حيث سجلت نحو 190.2 مليون جنيه مقابل نحو 89 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2018.

وتعود زيادة المصروفات الإدارية والعمومية إلى ارتفاع أجور ومرتبات ومزايا العاملين إلى 107 ملايين جنيه خلال النصف الأول من العام الجاري مقابل نحو 59.5 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، بنسبة زيادة 79.8%.

كما تعود زيادة هذه المصروفات إلى تحقيق مصروفات ببند "الاضمحلال في مدينين تجاريين" بقيمة 41.2 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام، وذلك مقابل إيرادات بقيمة 1.8 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2018.