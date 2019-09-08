مسؤول سعودي: لا تغيير بسياسة المملكة تجاه أوبك بعد تعيين وزير طاقة جديد

القاهرة- مصراوي:

قال مسؤول سعودي، اليوم الأحد، إنه لن يكون هناك تغيير في سياسات المملكة تجاه منظمة "أوبك" للدول المصدرة للنفط بعد تعيين الأمير عبد العزيز بن سلمان وزيرا جديدا للطاقة، بحسب وكالة رويترز.

وأضاف المسؤول السعودي، أن أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم ستواصل الالتزام باتفاق خفض الإنتاج الذي تقوده المنظمة، وفقا للوكالة.

وعُين الأمير عبد العزيز، نجل العاهل السعودي والمسؤول النفطي المخضرم، وزيرا للطاقة خلفا لخالد الفالح، وهي المرة الأولى التي يتولى فيها أحد أفراد الأسرة الحاكمة في المملكة حقيبة الطاقة.

وقال المسؤول، "لا تغيير في سياسة النفط السعودية ولا في سياستها تجاه أوبك. الأمير عبد العزيز سيعمل على تعزيز التعاون بين أوبك والمنتجين من خارجها"، بحسب رويترز.