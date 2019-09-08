  • عاجل:الآن.. احصل على نتيجة المرحلة الثالثة لتنسيق الجامعات

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    تنسيق المرحلة الثالثة الزمالك وبيراميدز الدولار الجمركي فايلر مهرجان الجونة السينمائي أسعار الفائدة أسعار الذهب الطقس

    "سوق دوت كوم" تتيح خدمة توصيل المنتجات في نفس يوم طلب شرائها

    11:48 ص الأحد 08 سبتمبر 2019
    "سوق دوت كوم" تتيح خدمة توصيل المنتجات في نفس يوم طلب شرائها

    سوق دوت كوم

    كتب- محمد علاء الدين:

    قالت شركة "سوق دوت كوم"، في بيان اليوم الأحد، إنها أتاحت خدمة التوصيل في نفس يوم طلب شرائها لتكون أول شركة تطرح هذه الخدمة في مصر، وكخطوة جديدة في مجال التجارة الإلكترونية في البلاد.

    وأضافت الشركة إنها توفر عبر هذه الخدمة لعملائها إمكانية التوصيل في نفس اليوم عند طلب المنتجات التي تحمل علامة "تشحن من قبل سوق" في جميع أنحاء القاهرة والجيزة.

    وذكرت أنه يمكن للعملاء الاستفادة من الخدمة مقابل 65 جنيها فقط ودون تحديد حد أدنى لقيمة الطلب، وذلك في حال الطلب قبل الساعة 11 ظهرا، "وهو ما يأتي انطلاقاً من سعي الشركة لمواصلة الابتكار ومواكبة التوجهات والحرص على أن يعيش العملاء أفضل تجربة ممكنة في التسوق الإلكتروني".

    وقال عمر الصاحي مدير عام شركة سوق دوت كوم في مصر: "نرى في هذه المبادرة المبتكرة للتوصيل في نفس اليوم خطوة هائلة للتقدم في المنطقة، حيث تتيح للعملاء الاختيار من أكبر تشكيلة من المنتجات والفئات واستلامها بأسرع وقت ممكن، وإلى جانب سهولة استخدام تطبيقنا وموقعنا الإلكتروني، تصبح تجربة التسوق الإلكتروني في غاية السلاسة والمتعة".

    سوق دوت كوم خدمة توصيل المنتجات مصر التجارة الإلكترونية

    الخبر التالى:

    تعرف على تفاصيل قرض المصروفات الدراسية من بنك ناصر الاجتماعي
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان