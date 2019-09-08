"سوق دوت كوم" تتيح خدمة توصيل المنتجات في نفس يوم طلب شرائها

كتب- محمد علاء الدين:

قالت شركة "سوق دوت كوم"، في بيان اليوم الأحد، إنها أتاحت خدمة التوصيل في نفس يوم طلب شرائها لتكون أول شركة تطرح هذه الخدمة في مصر، وكخطوة جديدة في مجال التجارة الإلكترونية في البلاد.

وأضافت الشركة إنها توفر عبر هذه الخدمة لعملائها إمكانية التوصيل في نفس اليوم عند طلب المنتجات التي تحمل علامة "تشحن من قبل سوق" في جميع أنحاء القاهرة والجيزة.

وذكرت أنه يمكن للعملاء الاستفادة من الخدمة مقابل 65 جنيها فقط ودون تحديد حد أدنى لقيمة الطلب، وذلك في حال الطلب قبل الساعة 11 ظهرا، "وهو ما يأتي انطلاقاً من سعي الشركة لمواصلة الابتكار ومواكبة التوجهات والحرص على أن يعيش العملاء أفضل تجربة ممكنة في التسوق الإلكتروني".

وقال عمر الصاحي مدير عام شركة سوق دوت كوم في مصر: "نرى في هذه المبادرة المبتكرة للتوصيل في نفس اليوم خطوة هائلة للتقدم في المنطقة، حيث تتيح للعملاء الاختيار من أكبر تشكيلة من المنتجات والفئات واستلامها بأسرع وقت ممكن، وإلى جانب سهولة استخدام تطبيقنا وموقعنا الإلكتروني، تصبح تجربة التسوق الإلكتروني في غاية السلاسة والمتعة".