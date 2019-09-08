مبيعات شهادة أمان المصريين تصل إلى 800 مليون جنيه بـ 4 بنوك في 14 شهرًا

كتبت-منال المصري:

أظهرت بيانات صادرة عن البنك المركزي حصل مصراوي على نسخة منها أن إجمالي مبيعات شهادة أمان المصريين بلغت 800.2 مليون جنيه لصالح الأفراد الطبيعيين والشركات من مارس قبل الماضي وحتى مايو الماضي في 4 بنوك.

وكان بنك الأهلي المصري ومصر والقاهرة والزراعي المصري، تصدروا شهادة أمان المصريين بهدف التأمين على العمالة المؤقتة وذوي الاحتياجات الخاصة تلبية لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأشارت البيانات إلى أن إجمالي المستفيدين من الشهادات بلغ 819.7 ألف عميل خلال 14 شهرًا.

وشهادة أمان المصريين، هي شهادة ادخار بنكية، تبدأ من 500 جنيه ومضاعفاتها حتى 2500 جنيه بحد أقصى للشخص الواحد، تدفع مرة واحدة.

وتعطي شهادة أمان لصاحبها فائدة سنوية ثابتة 16%، تصرف في نهاية مدة الشهادة، بعد خصم الأقساط التأمينية التي تسدد شهرياً، لصالح شركة مصر لتأمينات الحياة، بقيمة تتراوح بين 4 و20 جنيهاً شهرياً، بحسب قيمة كل شهادة.

ويمكن لأي مواطن مصري شراء شهادة أمان، بشرط أن يكون في الفئة العمرية بين 18 حتى 59 سنة.