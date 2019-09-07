غرفة صناعة التكنولوجيا تطلق ورش عمل حول قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية

كتب- محمد علاء الدين:

أعلنت غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات CIT عن إطلاق سلسلة جديدة من الأنشطة لدعم الشركات والأعضاء لمواكبة المتطلبات التقنية والتشريعية الخاصة بمقدمي خدمات تكنولوجيا المعلومات في إطار قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات ولائحته التنفيذية.

وبحسب بيان من الغرفة اليوم السبت، فإنها تخطط خلال الفترة المقبلة لعقد 6 ورش عمل متخصصة تحت مظلة مبادرة القوانين للشركات المتخصصة في الصناعة ومقدمي الخدمات بمشاركة الخبراء المحليين والدوليين على مدار شهري سبتمبر وأكتوبر من العام الجاري.

جاء ذلك خلال ورشة عمل عقدتها الغرفة تحت عنوان "تحديات تأمين تطوير التطبيقات" بالتعاون مع OWASP Foundation Inc وبمشاركة نخبة من الخبراء الدوليين، بحسب البيان.

وحضر اللقاء وليد جاد رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وأحمد السبكي نائب الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات ايتيدا وعادل عبدالمنعم رئيس مجموعة عمل تأمين المعلومات بغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وشهدت ورشة العمل عدد من الأنشطة بهدف رفع الوعي ودعم بناء القدرات لفهم نظم تأمين تطوير التطبيقات وتوضيح الإلتزامات التي يفرضها قانون مكافحة جرائم الإنترنت على الأفراد والشركات المتخصصه في بناء التطبيقات بالإضافة إلى توضيح سبل المشاركه ضمن فعاليات OWASP Africa.