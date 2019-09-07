تنمية الصادرات تشارك في 3 معارض دولية بأربيل وهونج كونج

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كتبت- دينا خالد:

تشارك هيئة تنمية الصادرات في 3 معارض دولية بإقليم كردستان بالعراق، وهونج كونج، في مجالات الجلود والصناعات الكيماوية والحاصلات الزراعية، بحسب بيان من وزارة التجارة والصناعة اليوم السبت.

وتشمل المعارض المقامة بإقليم كردستان، معرضين الأول معرض أربيل الدولي للجلود والصناعات الجلدية في الفترة من 4 إلى 7 سبتمبر الجاري، بمشاركة (19) شركة مصرية، والثاني معرض أربيل الدولي 5P للكيماويات المتخصص في مجال الكيماويات والبلاستيك والتعبئة والطباعة والتغليف بمشاركة 30 شركة مصرية.

وقال أحمد أمين، نائب رئيس هيئة تنمية الصادرات لشئون المعارض والترويج، إن معرض أربيل الدولي للجلود والصناعات الجلدية يمثل الكثير من الفرص الواعدة لدخول الجلود والصناعات الجلدية المصرية إلى السوق العراقي الذي يعد من أكبر الأسواق الواعدة في هذا المجال وفتح أبواب جديدة للتصدير.

وأوضح أمين أن معرض أربيل P5 يتميز بكونه المعرض الصناعي الأوسع نطاقاً والأكثر شمولاً في منطقة الشرق الأوسط حيث يغطي قطاعات العرض كافة الجوانب الصناعية لقطاعات البلاستيك والكيماويات والبتروكيماويات، التعبئة والتغليف والطباعة والمنتجات الورقية من خلال حدث واحد.

وتضمنت المشاركة المصرية معرض Asia Fruit Logistica، بهونج كونج، والذي يعد أكبر ملتقى للمهنيين والمتخصصين في مجال الحاصلات الزراعية في منطقة شرق آسيا.

وقالت هالة الدكروري، وكيل الوزارة بهيئة تنمية الصادرات ومدير الجناح المصري بالمعرض، في البيان إن الجناح المصري ضم 43 شركة زراعية مصرية تشمل منتجات البرتقال والفراولة والليمون والبصل والبطاطس، لافتةً إلى قيام الهيئة بتنظيم المشاركة المصرية بالمعرض بالتنسيق مع المجلس التصديري للحاصلات الزراعية والغرفة الألمانية.

وأشارت الدكروري، إلى أن المعرض يقدم فرص واعدة لدخول الحاصلات الزراعية المصرية إلى السوق الصيني الذي يعد من أكبر الأسواق الواعدة في هذا المجال وفتح أبواب جديدة للتصدير، واستقبل المعرض هذا العام أكثر من 13500 شركة عارضة من 46 دولة ونحو 100 ألف مشارك.