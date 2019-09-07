البنك العربي يخفض الفائدة 1% على الشهادة الادخارية ذات آجال 3 سنوات

كتبت- منال المصري:

قال مسؤول بخدمة العملاء بالبنك العربي، أحد البنوك الأردنية العاملة في مصر، إن البنك قرر خفض الفائدة 1% على الشهادة الادخارية ذات آجال 3 سنوات للعائد الثابت من الأسبوع الماضي.

وتراجعت سعر الفائدة إلى 12% سنويا بدلا من 13% بعائد يصرف يوميا ويبدأ شراء الشهادة من فئة 10 آلاف جنيه.

كما تراجعت الفائدة 1.5% على الشهادة الادخارية ذات آجال 3 سنوات العائد المتغير لتسجل 13.75% بدلا من 15.25% سنويا بعائد يصرف يوميا.

وكان البنك المركزي خفض الفائدة 1.5% على الإيداع والإقراض في اجتماع لجنة السياسة النقدية الأخير قبل نهاية الشهر الماضي.