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    البنك العربي يخفض الفائدة 1% على الشهادة الادخارية ذات آجال 3 سنوات

    12:53 م السبت 07 سبتمبر 2019
    البنك العربي يخفض الفائدة 1% على الشهادة الادخارية ذات آجال 3 سنوات

    البنك العربي

    كتبت- منال المصري:

    قال مسؤول بخدمة العملاء بالبنك العربي، أحد البنوك الأردنية العاملة في مصر، إن البنك قرر خفض الفائدة 1% على الشهادة الادخارية ذات آجال 3 سنوات للعائد الثابت من الأسبوع الماضي.

    وتراجعت سعر الفائدة إلى 12% سنويا بدلا من 13% بعائد يصرف يوميا ويبدأ شراء الشهادة من فئة 10 آلاف جنيه.

    كما تراجعت الفائدة 1.5% على الشهادة الادخارية ذات آجال 3 سنوات العائد المتغير لتسجل 13.75% بدلا من 15.25% سنويا بعائد يصرف يوميا.

    وكان البنك المركزي خفض الفائدة 1.5% على الإيداع والإقراض في اجتماع لجنة السياسة النقدية الأخير قبل نهاية الشهر الماضي.

    البنك العربي الشهادة الادخارية أسعار الفائدة

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