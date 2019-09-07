أسعار الذهب العالمية تهبط 1% بفعل تحسن الاقتصاد الأمريك

القاهرة- وكالات:

هبطت أسعار الذهب 1% أمس الجمعة بعد تعليقات متفائلة من جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي وتحسن شهية المستثمرين للمخاطرة، وهو ما غطى على تقرير أضعف من المتوقع للوظائف في الولايات المتحدة.

وقالت وزارة العمل الأمريكية إن نمو الوظائف في أكبر اقتصاد في العالم تباطأ بأكثر من المتوقع في أغسطس، مع تراجع التوظيف في قطاع التجزئة لسابع شهر على التوالي.

ووصف باول تقرير الوظائف بأنه يتماشى مع سوق عمل قوية، مضيفا أنه على الرغم من الشكوك التجارية فإنه لا يتوقع ركودا في الولايات المتحدة، بحسب وكالة رويترز.

وأرجع محللون موجة البيع في الذهب إلى تعليقات باول التي قال فيها إن الاقتصاد الأمريكي يظهر أداء جيدا.

وبلغ سعر الذهب للبيع الفوري في أواخر جلسة التداول 1507.35 دولار للأوقية (الأونصة)، منخفضا 0.77% بعد أن هبط أكثر من 1% في وقت سابق من الجلسة.

وتراجعت العقود الأمريكية للذهب 0.6% لتبلغ عند التسوية 1515.50 دولار للأوقية.

وقال محللون إن الذهب يلقى دعما من إجراءات تحفيزية من بنوك مركزية رئيسية مشيرين إلى أن المستثمرين يتوقعون خفضا بمقدار 50 نقطة أساس في اجتماع البنك المركزي الأمريكي هذا الشهر.

وأضافوا أن الشكوك التي تحيط بالروابط التجارية بين الولايات المتحدة والصين ومخاوف من تراجع النمو الاقتصادي العالمي وعوائد سلبية للسندات الحكومية حول العالم تعطي مزيدا من الدعم للمعدن النفيس.

لكن استئنافا مزمعا لمحادثات التجارة بين واشنطن وبكين وبيانات اقتصادية أمريكية قوية يوم الخميس أثارا مجددا بعض الشهية للأصول العالية المخاطر وهو ما دفع الذهب للهبوط بأكثر من 2 بالمئة في الجلسة السابقة.

وأسعار الذهب مرتفعة حوالي 17.6% عن مستواها في بداية العام.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة 3.0% إلى 18.07 دولار للاوقية بعد أن سجلت خسائر بلغت 4.8% في جلسة الخميس. وأرجع محللون تلك الخسائر إلى مبيعات لجني الأرباح بعد زيادات حادة في الأسعار.

وانخفض البلاتين 1.17% إلى 947.19 دولار للأوقية، بينما هبط البلاديوم 1.3% إلى 1539.00 دولارا للأوقية.