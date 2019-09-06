شركة المعمورة تدرس إنشاء ملاهي مائية وحمامات سباحة بالشواطئ

موسم المدارس.. 10% تراجعا في أسعار الشنط المستوردة هذا العام

في جولة لمصراوي.. أسعار الأدوات المدرسية تنخفض في الفجالة هذا العام

كتبت- شيماء حفظي:

تدرس شركة المعمورة للتعمير والتنمية السياحية، إنشاء مدينة ألعاب مائية Crazy Water وحمامات سباحة بشواطئ المعمورة.

وقال المحاسب حسن عبده، العضو المنتدب للشؤون المالية، للشركة، لمصراوي، إن الشركة تدرس إضافة هذه الملاهي المائية لخدمة فئة جديدة من رواد شواطئ المعمورة، والتوسع في الخدمات التي يقدمها الشاطئ للزائرين.

كما تدرس الشركة طرق تمويل هذه التوسعات، سواء من خلال التمويل الذاتي أو المشاركة مع القطاع الخاص، ونأمل أن يتم طرح المشروع خلال العام المالي الحالي، بحسب ما قاله عبده.

وقال فوزي نجم الدين، مدير إدارة شواطئ المعمورة، إن الشركة لديها شاطئ مميز، و"نقدم خدمات تتناسب مع الوضع الاقتصادي للمواطنين لتلبي احتياجات كل الفئات، سواء لمن يتملكون وحدات سكنية في مدينة المعمورة، أو الزوار ممن لا يتملكون وحدات ويرغبون في الاستمتاع بالشواطئ".

وأضاف "المشروع الجديد يلبي طلبات النزلاء بتوفير حمامات سباحة ومدينة الملاهي المائية وذلك لتعود الأطفال على هذا النوع السياحة الشاطئية".

وتنقسم فئات شاطئ المعمورة، إلى شاطئ عام بسعر تذكرة دخول شاملة الكرسي 30 جنيها للفرد، والشاطئ المميز بسعر تذكرة 100 جنيه شاملة الخدمات من الكراسي والشمسيات وحمامات، بالإضافة إلى توفير منقذين على الشواطئ ووحدتي إسعاف للتعامل مع حالات الطوارئ والغرق، بحسب نجم الدين.

ويقول نجم الدين، إن مدينة المعمورة ضاحية سكنية وليست كومباوند، يحصل فيها المالك على مميزات، لكن الشاطئ متاح لأي شخص لأنه ملك الشركة.

وتعمل الشركة بشكل أساسي في التطوير العقاري واستغلال الأراضي، وهو المصدر الأكبر للإيرادات، فيما تمثل إيرادات الشاطئ نسبة صغيرة من إجمالي إيرادات الشركة.

وخلال الموسم الحالي، ارتفعت نسبة إقبال المصيفين على الشاطئ، مقارنة بالموسم الماضي، وذلك مع تطوير الشواطئ، بحسب نجم الدين، مشيرًا إلى أن الشركة تستهدف الحفاظ على الشاطئ كوجهة سياحية مع زيادة التوجه لمصايف أخرى.