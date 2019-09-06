البنك التجاري الدولي يخفض الفائدة على الشهادة الثابتة لآجال 3 سنوات

كتبت - منال المصري:

قرر البنك التجاري خفض سعر الفائدة بين 1% إلى 1.25% على الشهادة الادخارية ذات العائد الثابت لآجال 3 سنوات حسب دورية صرف العائد خلال الأسبوع الماضي، بحسب موقع البنك الإلكتروني.

وتتباين سعر الفائدة حسب دورية صرف العائد حيث تراجعت إلى 9.5%سنويا بدلا من 10.5% سنويا للعائد الشهري أو 9.75% سنويا بدلا من 11% سنويا، والعائد ربع السنوي أو 10% سنويا بدلا من 11.25% سنويا، العائد نصف السنوي أو 10.25% سنويا بدلا من 11.5% سنويا للعائد السنوي .

وكان البنك التجاري الدولي خفّض سعر الفائدة بين 0.75% إلى 3% على شرائح حسابات التوفير منذ أسبوعين تقريبا، وذلك عقب قرار البنك المركزي بخفض الفائدة 1.5% في آخر اجتماع للجنة السياسة النقدية الشهر الماضي.