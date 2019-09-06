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    البنك التجاري الدولي يخفض الفائدة على الشهادة الثابتة لآجال 3 سنوات

    01:44 م الجمعة 06 سبتمبر 2019
    البنك التجاري الدولي يخفض الفائدة على الشهادة الثابتة لآجال 3 سنوات

    التجاري الدولي

    كتبت - منال المصري:

    قرر البنك التجاري خفض سعر الفائدة بين 1% إلى 1.25% على الشهادة الادخارية ذات العائد الثابت لآجال 3 سنوات حسب دورية صرف العائد خلال الأسبوع الماضي، بحسب موقع البنك الإلكتروني.

    وتتباين سعر الفائدة حسب دورية صرف العائد حيث تراجعت إلى 9.5%سنويا بدلا من 10.5% سنويا للعائد الشهري أو 9.75% سنويا بدلا من 11% سنويا، والعائد ربع السنوي أو 10% سنويا بدلا من 11.25% سنويا، العائد نصف السنوي أو 10.25% سنويا بدلا من 11.5% سنويا للعائد السنوي .

    وكان البنك التجاري الدولي خفّض سعر الفائدة بين 0.75% إلى 3% على شرائح حسابات التوفير منذ أسبوعين تقريبا، وذلك عقب قرار البنك المركزي بخفض الفائدة 1.5% في آخر اجتماع للجنة السياسة النقدية الشهر الماضي.

    البنك التجاري الدولي خفض الفائدة الشهادة الثابتة الشهادة الادخارية

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    أسعار الذهب تهوي في مصر والجرام يفقد 11 جنيها مرة واحدة.. وتوقع بتراجع جديد
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