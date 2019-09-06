خاص| 374 مليون جنيه استحقاقات الشهادات باليوم الأول في بنك قناة السويس

كتبت - منال المصري:

قال حسين الرفاعي رئيس مجلس إدارة بنك قناة السويس، لمصراوي إن فروع البنك إن قيمة استحقاقات آجال شهادات قناة السويس في اليوم الأول بالبنك بلغ 374 مليون جنيه من إجمالي 2.1 مليار جنيه إجمالي حصة مبيعات البنك بالشهادات.

وأشار رئيس البنك، إلى أن فروع البنك شهدت هدوءًا خلال اليوم الأول لصرف الاستحقاقات، بين عملاء شهادات قناة السويس مفسرا ذلك بأن نسبة كبيرة من العملاء لم يعلموا بانتهاء آجال شهادتهم.

وبدأت أربعة بنوك (الأهلي المصري ومصر والقاهرة وقناة السويس) أمس الخميس، رد استحقاقات شهادات قناة السويس في حسابات العملاء الذين حان آجال شهادتهم حيث تواصل البنوك استحقاقات آجال الشهادات حتى الأسبوع بعد المقبل.

وأكد الرفاعي، أن أغلب استحقاقات آجال الشهادت مازالت في حسابات العملاء داخل البنك ولم تتعدى نسبة الذين سحبوا قيمة شهادتهم من البنك 3 إلى 4%.

وأوضح رئيس البنك، أن بعض العملاء الذين انتهى آجال شهاداتهم، جددوا إيداع أموالهم في الشهادات الثابتة أو المتغيرة في البنك ولكن النسبة الأكبر مازالت أموال الشهادات في حساباتهم بالبنك.

وأشار رئيس بنك قناة السويس إلى أن البنك يقدم أوعية شهادات ادخار متميزة على النحو التالي:

"شهادة الحصاد" ذات عائد متغير لأجل 3 سنوات، وهي تتنوع بين شهادة بعائد متغير 13% يصرف العائد عليها شهريا، وشهادة بعائد متغير 13.25% يصرف العائد عليها كل ربع سنة، والثالثة بعائد متغير 13.5% يصرف العائد عليها كل 6 أشهر.

كما تتميز "شهادة الحصاد" بمجموعة واسعة من المزايا على رأسها إمكانية الاقتراض بضمانها وحتى 90% من قيمتها، وإمكانية الحصول على بطاقة ائتمان وبدون مصاريف اصدار للسنة الأولى و ذلك لحاملي شهادة استثمار قناة السويس ، ويبدأ شراء الشهادة من 1000 جنيه ومضاعفاتها، بحسب رئيس البنك.

كما يقدم البنك الشهادة الثلاثية ذات العائد التراكمي ويطبق سعر عائد سنوي بسيط قدره 12.75% بما يعادل 38.25% من القيمة الأسمية للشهادة تصرف في نهاية المدة .

ويطرح البنك الشهادة الخماسية ذات العائد التراكمي ويطبق سعر عائد سنوي بسيط قدره 14.50% بما يعادل 72.50% من القيمة الأسمية للشهادة تصرف في نهاية المدة .

ويوفر البنك شهادات ثلاثية ثابتة بعائد 11.50% يصرف شهريا، و11.60% يصرف ربع سنويا، و11.75% يصرف نصف سنويا، و12% تصرف سنويا.

مع عرض لحاملي شهادة استثمار قناة السويس بمنحهم أسعار مميزة ومصاريف فتح حساب مجاني 50% وخصم على المصاريف الدورية للحساب وكذلك قرض شخصي مضمون بفائدة 2% فوق سعر العائد الممنوح على الوعاء الادخاري بدون مصاريف إدارية، وإصدار بطاقة خصم مجانا وكذلك اصدار بطاقة ائتمانية مضمونة مجانية للعام الأول.