مؤسسة كريدي أجريكول للتنمية تخرج الدفعة الثانية من مبادرتها "إبهار مصر"

كتبت - منال المصري :

نظمت مؤسسة كريدي أجريكول مصر للتنمية، احتفالات اليوم الخميس، لتخريج الدفعة الثانية من الطلاب الموهوبين ضمن مبادرتها "إبهار مصر"، تحت رعاية وزارتي التضامن الاجتماعي والتربية والتعليم وبالشراكة مع مؤسسة "التعليم أولا"، بحسب بيان من البنك.

وحضر الاحتفال بيير فيناس، العضو المنتدب لبنك كريدي أجريكول مصر وعاصم رجب، رئيس مجلس إدارة كلا من بنك كريدي أجريكول مصر ومؤسسة كريدي أجريكول للتنمية وراندا كامل الأمين العام لمؤسسة التعليم أولاً ولميس نجم مستشار المحافظ البنك المركزي للمسؤولية المجتمعية.

وقال البنك، إن هذا يأتي في إطار استراتيجية بنك كريدي أجريكول مصر لتحقيق الاستدامة ودفع عمليات التنمية من خلال المبادرات المجتمعية ومنها الاهتمام بالشباب ورعاية المتميزين منهم.

وتهدف مبادرة "إبهار مصر" إلى تبني ورعاية المواهب الشابة من سن 14 إلى 18 سنة في مجالات العلوم، والرياضيات، وتكنولوجيا المعلومات، والفنون، وذلك إيمانا من مؤسسة كريدي أجريكول للتنمية بضرورة تنمية الشباب الذي يعد حجر الزاوية في تحقيق مستقبل ناجح وغد أفضل لمصر، حيث يمثل الشباب الفئة الأكبر عددا والأكثر أهمية في مصر لتحقيق التنمية والاستدامة.

ونظمت مبادرة "إبهار مصر" برنامجا متكاملا لرعاية الطلاب الذين يتمتعون بمواهب متميزة حيث يحصل الطلاب على تدريب على أعلى مستوى يقدمه لهم نخبة من المتخصصين من أكاديميات ومؤسسات عالمية. كما يحصل الطلاب على فرص للتدريب في كبرى الشركات، ومنح علمية. والجدير بالذكر، أنه تم انتقاء هولاء الطلاب بناء على اختبارات دقيقة بعد تقدمهم الكترونيا من جميع أنحاء جمهورية مصر من خلال المنصة "ابهار مصر" التي اطلقتها هذا العام مؤسسة كريدي أجريكول بالتعاون مع "التعليم أولا". وفي ختام برنامج المبادرة الذي استمر على مدار أسبوعين، أقيم معرض إنتاج علمي وفني لمنتجات الشباب المشاركين في المبادرة، وتقديم عمل مسرحي غنائي من أداء الطلاب.

وقال بيير فيناس، العضو المنتدب لبنك كريدي أجريكول مصر: "تقوم استراتيجية مجموعة كريدي أجريكول على دعم المجتمعات التي نعمل بها وتحقيق التميز والابتكار، وهو ما يعتمد بشكل أساسي على إبداع العنصر البشرى في خلق هذه الابتكارات وتطويرها، ومن هنا جاء اهتمامنا بالشباب باعتبارهم القوة الداعمة لأي عملية تنمية مستهدفة، كما أن هذه المواهب الشابة في خلال عدة سنوات سيصبحون قادة رأى، ويشاركون بشكل فعال في تحقيق التنمية في المجتمع".

وقال عاصم رجب، رئيس مجلس إدارة كلا من بنك كريدي أجريكول مصر ومؤسسة كريدي أجريكول للتنمية: "تعد مبادرة إبهار الأولى من نوعها في مصر حيث تتبنى مؤسسة كريدي أجريكول للتنمية برامج متكاملة لتنمية المواهب الشابة وذلك ايمانا بأن هولاء الشباب قادرين على تغيير مستقبل مصر بإبداعهم وإبهار العالم بقدراتهم.".