مع بدء ردها للعملاء اليوم.. ما مصير شهادات قناة السويس "المتحفظ عليها"؟

كتبت- منال المصري:

تبدأ البنوك الأربعة الأهلي المصري، ومصر، والقاهرة، وقناة السويس، اليوم الخميس، في رد حصيلة شهادات قناة السويس إلى حسابات العملاء، ولكن هناك عملاء لن يتم رد حصيلة الشهادات في حساباتهم، ويتم تجديدها تلقائيا على الشهادة ذات العائد الثابت بالبنك.

وقال مصدر مسئول في أحد البنوك المصدرة للشهادة، لمصراوي، إن البنك سيرد حصيلة شهادات قناة السويس في حسابات العملاء، باستثناء الشهادات المتحفظ عليها والتي تم الحصول على قرض بضمانها.

وكانت البنوك تتيح لعملاء شهادات قناة السويس الاقتراض بضمان هذه الشهادات حتى نسبة 90% من إجمالي قيمة الشهادة.

وأضاف أن البنوك وجهت رسالة نصية للمكتتبين في الشهادات من الأفراد على أرقام هواتفهم المحمولة المسجلة بالبنك أمس واليوم تخبرهم فيها بموقف الشهادات في تاريخ استحقاقها كالتالي:

- الشهادات المتحفظ عليها سيتم تجديدها تلقائيا على الشهادة لأجل 3 سنوات ذات العائد ربع السنوي بفائدة 14.25% بالبنك الأهلي، أو 14% في بنك مصر، أو 11.5% في بنك القاهرة، أو 12% في بنك قناة السويس.

- الشهادات فئة 1000 جنيه غير المتحفظ عليها سيتم إيداعها في حسابات العملاء أو التوجه لأقرب فرع لتجديد الشهادة عبر الأوعية التي يفضلونها.

- الشهادات فئة 10 جنيهات/ 100 جنيه سيتم إيداعها في حسابات العملاء دون تجديدها، حيث يبلغ الحد الأدني لشراء أي شهادة بالبنوك الأربعة ألف جنيه ومضاعفاته.