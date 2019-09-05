مصر وبيلاروسيا توقعان البروتوكول الختامي لفعاليات اللجنة المشتركة

القاهرة – مصراوي:

وقعت مصر وبيلاروسيا البروتوكول الختامي للدورة السادسة للجنة المصرية البيلاروسية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والفني، بحسب بيان من وزارة التجارة والصناعة اليوم الخميس.

ووقع عن الجانب المصري أحمد عنتر وكيل أول وزارة التجارة والصناعة ورئيس جهاز التمثيل التجاري المصري وعن الجانب البيلاروسي النائب الأول لوزير التجارة ومكافحة الاحتكارات البيلاروسي.

وقال البيان، إنه تم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة التجارة والصناعة المصرية ووزارة منع الاحتكار والتجارة البيلاروسية في مجال تنظيمات منع الاحتكار، إلى جانب توقيع عقود تجارية بين رجال الأعمال بالبلدين لتصنيع محركات الديزل والجرارات الزراعية والشاحنات البيلاروسية في مصر.

جاء ذلك في ختام فعاليات اللجنة المصرية البيلاروسية المشتركة والتي عقدت على مدى يومين بالعاصمة البيلاروسية منسك بمشاركة ممثلين عن وزارات التجارة والصناعة والكهرباء والإنتاج الحربي والاستثمار والتعاون الدولي والاتصالات والزراعة، إلى جانب مشاركة السفير إيهاب نصر، سفير مصر لدى روسيا والوزير مفوض تجاري ناصر حامد، رئيس المكتب التجاري المصري بروسيا وبيلاروسيا.

واتفق الطرفان على عقد اجتماع لمجلس الأعمال المصري البيلاروسي المشترك في يناير القادم بحضور وزيري التجارة والصناعة والشركات الصناعية البيلاروسية الكبرى لبحث فرص توطين الصناعة البيلاروسية في مصر وتعميق الصناعة والانتاج المشترك للتصدير إلى الأسواق الأفريقية والعربية، بحسب البيان.

وبحسب البيان، اتفق الجانبان على أهمية تفعيل العمل المشترك لتعزيز معدلات التبادل التجاري والاستثمارات بين مصر وبيلاروسيا خلال المرحلة المقبلة حيث بلغت معدلات التبادل التجاري بين البلدين عام 2018 نحو 108.7 مليون دولار محققة نسبة زيادة قدرها 10.8% مقارنة بعام 2017.

واتفق الجانبان أيضا على أهمية تعزيز التعاون المؤسسي بين مصر وبيلاروسيا في مجالات تحسين التعاون الاستثماري من خلال تبادل المعلومات والتشريعات الاستثمارية وعرض الفرص الاستثمارية المتاحة، وإنشاء مشروعات مصرية بيلاروسية مشتركة في مجالات الصناعات الثقيلة والآلات والمعدات وصناعة الجرارات والصناعات المغذية للسيارات والصناعات التعدينية، وفقا لبيان الوزارة.

وأكد الجانب البيلاروسي استعداده لتوطين إنتاج الآلات والمعدات الزراعية البيلاروسية بالمصانع المصرية معربا عن رغبته في دراسة إمكانية التصنيع المشترك لوسائل نقل الركاب ومحركات الديزل، فضلا عن تعزيز التعاون في مجالات صناعة الأوتوبيسات والجرارات الزراعية وأجزائها والإلكترونيات والمركبات ومكوناتها.

وأشار البيان إلى أن الجانبين اتفقا على عقد الدورة السابعة للجنة التجارية المصرية-البيلاروسية المشتركة بالقاهرة في عام 2020.