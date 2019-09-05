الصناعة: مجتمع الأعمال البيلاروسي يسهم في تعزيز الشراكة التجارية مع مصر

القاهرة – مصراوي:

قالت وزارة التجارة والصناعة، في بيان اليوم الخميس، إن مجتمع الأعمال بمصر وبيلاروسيا، له دور محوري في تفعيل أطر الشراكة الاستراتيجية وتعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.

وأضافت الوزارة، أن الدعم السياسي غير المسبوق لملف التعاون الاقتصادي المصري البيلاروسي في كافة المجالات وعلى مختلف الأصعدة .

وقالت الوزارة، إن منتدى الأعمال المصري البيلاروسي يمثل منصة هامة لاستعراض الفرص الاستثمارية المشتركة بين البلدين والتي تشمل مجالات الصناعات الهندسية وصناعة الشاحنات والجرارات والآلات والمعدات ومشروعات تكنولوجيا المعلومات والتصنيع الزراعي.

وأشار بيان الوزراة إلى اهتمام الشركات البيلاروسية الكبير بالتصنيع المشترك في مصر والتصدير للأسواق العربية والأفريقية.

وقال أحمد عنتر رئيس جهاز التمثيل التجاري خلال افتتاح فعاليات منتدى الأعمال المصري البيلاروسي، والذي عقد على هامش انعقاد فعاليات الدورة السادسة للجنة المصرية البيلاروسية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والفني والتي تعقد بالعاصمة البيلاروسية منسك خلال الفترة من 3-4 سبتمبر الجاري.

وشارك في فعاليات المنتدى مسئولي نحو 60 شركة بيلاروسية و10 شركات مصرية إلى جانب كل من فلاديمير كولتوفيتش وزير التجارة ومكافحة الاحتكارات البيلاروسي وسيرجى نابيشيكو نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة البيلاروسية، والسفير إيهاب نصر سفير مصر لدى روسيا، وسيرجى راتشكوف سفير بيلاروسيا بالقاهرة والوزير مفوض تجارى ناصر حامد رئيس المكتب التجاري المصري بروسيا وبيلاروسيا.

وقال عنتر، إن زيارة الوفد المصري والذي يضم مسئولين حكوميين ورجال أعمال للعاصمة البيلاروسية منسك يستهدف استعراض فرص التعاون الاقتصادي المشترك وبحث التحديات التي تواجه زيادة المشروعات التجارية والاستثمارية المشتركة بين البلدين.

وأشار عنتر، إلى أن التزام الحكومة بتوفير كافة التسهيلات لمجتمعي الأعمال بالبلدين لخلق بيئة استثمارية تنافسية وشفافة بهدف زيادة استثماراتهم المشتركة وخلق المزيد من فرص العمل.

وأضاف أن مصر وبيلاروسيا بذلت على مدار التاريخ جهودا كبيرة لبناء علاقات سياسية واقتصادية راسخة، مشيرا إلى أن العامين الماضيين شهدا زخما سياسيا غير مسبوق.

وأوضح، أن الفترة القليلة الماضية شهدت زيارات مكثفة للمسئولين المصريين والبيلاروس، مشيدا بمشاركة مجتمعي الأعمال بالبلدين بجهود تعزيز معدلات التجارة البينية والتعاون الصناعي بين مصر وبيلاروسيا خلال المرحلة الحالية.