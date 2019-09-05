البترول توقع اتفاقيتين للبحث عن النفط والغاز مع "الشركة الوطنية"

كتب- مصطفى عيد:

وقعت وزارة البترول والثروة المعدنية، اتفاقيتين للبحث عن البترول والغاز في صحراء مصر الغربية بين هيئة البترول والشركة الوطنية المصرية، لاستكشاف وتنمية البترول العاملة في مجال البحث والاستكشاف والإنتاج البترولي، بحسب بيان من الوزارة اليوم الخميس.

وقالت الوزارة إن الاتفاقيتين تقضيان بقيام الشركة الوطنية المصرية باستكشاف وتنمية البترول بحفر 4 آبار استكشافية في منطقتي جنوب شرق أبو سنان وجنوب شرق رأس قطارة بالصحراء الغربية باستثمارات حدها الأدنى 4 ملايين دولار.

ووقع الاتفاقيتين وزير البترول، وعابد عز الرجال الرئيس التنفيذي لهيئة البترول، واللواء مهندس عبد الباسط السايح رئيس الشركة الوطنية المصرية لاستكشاف وتنمية البترول، وبحضور أشرف فرج وكيل أول الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف.

وقالت الوزارة إن قطاع البترول يستهدف خلال الفترة الحالية التركيز على تراكيب جيولوجية جديدة بالصحراء الغربية تتمتع باحتمالات واعدة، وهو ما يتطلب زيادة أعمال البحث والاستكشاف في المناطق التي تمتد فيها تلك التراكيب لاكتشاف ما تتمتع به من إمكانيات من الزيت الخام والغاز، فضلاً عن تحقيق الاستغلال الأمثل من الموارد والاحتمالات البترولية الكبيرة في الصحراء الغربية.

وأضافت أنها تعمل على تشجيع الشركات المصرية العاملة في أنشطة البحث والاستكشاف، وإعطائها فرصا للتوسع في أنشطتها وتقوية دورها في تنفيذ برنامج عمل الوزارة لتنمية موارد مصر من البترول والغاز.