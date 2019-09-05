اليوم.. البنوك تبدأ في رد حصيلة ادخار شهادات قناة السويس للعملاء

القاهرة- مصراوي:

تبدأ أربعة بنوك، في رد حصيلة شهادات قناة السويس بإجمالي قيمة 64 مليار جنيه مع الكوبون الأخير للفوائد عليها، اليوم الخميس ولمدة 8 أيام عمل، وذلك حسب آجال استحقاق تاريخ كل شهادة تم الاكتتاب فيه.

وأعلنت البنوك الأربعة التي تتمثل في الأهلي المصري، ومصر، والقاهرة، وقناة السويس، جاهزيتها لرد قيمة الشهادات بدءا من اليوم، وأيضا إتاحتها لعدد من الشهادات والمنتجات المصرفية أمام أصحاب هذه الشهادات في حالة رغبتهم في إعادة استثمار أموالهم بهذه البنوك مرة أخرى.

وقال علاء فاروق الرئيس التنفيذي للتجزئة المصرفية بالبنك الأهلي المصري، لمصراوي، إن فروع البنك ستبدأ من اليوم الخميس، في رد قيمة شهادات قناة السويس في حسابات العملاء من أصحاب الشهادات بعد أن حان موعد استحقاق هذه الشهادات.

وأكد حسين الرفاعي رئيس مجلس إدارة بنك قناة السويس، أن جميع فروع البنك جاهزة لرد حصيلة شهادة قناة السويس للعملاء، مع طرح منتجات ادخارية بديلة أمامهم وإتاحة منتجات مصرفية مجانا.