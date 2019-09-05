أسعار الدولار تتراجع أمام الجنيه في 7 بنوك مع بداية التعاملات

كتب- مصطفى عيد:

تراجع سعر الدولار أمام الجنيه في 7 بنوك، مع بداية تعاملات اليوم الخميس مقارنة بمستواه مساء أمس الأربعاء، بينما استقر السعر في بنكين آخرين.

وانخفض سعر الدولار في بنكي الأهلي المصري ومصر، قرشين ليسجل 16.46 جنيه للشراء، و16.56 جنيه للبيع.

وهبط سعر العملة الأمريكية 3 قروش في البنك التجاري الدولي إلى 16.43 جنيه للشراء، و16.53 جنيه للبيع.

وخفّض بنك الإسكندرية سعر الدولار قرشين، إلى 16.45 جنيه للشراء، و16.55 جنيه للبيع.

وتراجع سعر الدولار 4 قروش في البنك العربي الأفريقي الدولي إلى 16.45 جنيه للشراء، و16.55 جنيه للبيع.

وانخفض سعر العملة الأمريكية 6 قروش في بنك قناة السويس إلى 16.46 جنيه للشراء، و16.56 جنيه للبيع.

وهبط سعر الدولار 3 قروش في بنك البركة إلى 16.49 جنيه للشراء، و16.59 جنيه للبيع.

وحافظ سعر العملة الأمريكية على مستواه في بنك كريدي أجريكول عند 16.46 جنيه للشراء، و16.56 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان عند 16.48 جنيه للشراء، و16.58 جنيه للبيع.

وانخفض سعر شراء العملة الأمريكية قرشا واحدا في مصرف أبو ظبي الإسلامي إلى 16.53 جنيه، بينما ارتفع سعر البيع قرشا واحدا أيضا إلى 16.63 جنيه.