البنوك تستعد لرد قيمة شهادات قناة السويس وأيضا لجذب أصحابها من جديد

كتبت- منال المصري:

تبدأ أربعة بنوك في رد حصيلة شهادات قناة السويس بإجمالي قيمة 64 مليار جنيه مع الكوبون الأخير للفوائد عليها، بداية من غدٍ الخميس، وحتى الأسبوع بعد المقبل، وذلك حسب آجال استحقاق تاريخ كل شهادة تم الاكتتاب فيه.

وأعلنت البنوك الأربعة التي تتمثل في الأهلي المصري، ومصر، والقاهرة، وقناة السويس، جاهزيتها لرد قيمة الشهادات بدءا من الغد، وأيضا إتاحتها لعدد من الشهادات والمنتجات المصرفية أمام أصحاب هذه الشهادات في حالة رغبتهم في إعادة استثمار أموالهم بهذه البنوك مرة أخرى.

وقال علاء فاروق الرئيس التنفيذي للتجزئة المصرفية بالبنك الأهلي المصري، لمصراوي، إن فروع البنك ستبدأ من غدٍ الخميس، في رد قيمة شهادات قناة السويس في حسابات العملاء من أصحاب الشهادات بعد أن حان موعد استحقاق هذه الشهادات.

وأضاف فاروق أن البنك يطرح شهادات ادخارية مختلفة سواء بعائد ثابت أو متغير بأسعار تنافسية على مستوى الجهاز المصرفي أمام جميع عملاء شهادات قناة السويس، في حال رغبتهم في إعادة استثمار أموال هذه الشهادات مرة أخرى.

وذكر علاء فاروق أن البنك يقدم، بجانب جميع أنواع الشهادات ذات العائد الثابت وكذلك العائد المتغير، مجموعة متنوعة من الحسابات الجارية وحسابات التوفير، بالإضافة إلى منح كروت "ميزة" المدفوعة مقدما، والمحافظ الإلكترونية بدون أي مصاريف سنوية، وأيضا حسابات الشمول المالي مثل حساب توفير المستقبل ذي المزايا التأمينية.

وتبلغ حصة البنك الأهلي في مبيعات شهادات قناة السويس 35 مليار جنيه، من إجمالي حصيلة الشهادات، بحسب ما قال يحيى أبو الفتوح نائب رئيس البنك لمصراوي، الذي أشار إلى أن البنك يتيح أمام عملاء هذه الشهادات أوعية ادخارية متنوعة تعد الأعلى على مستوى الجهاز المصرفي، بهدف إعادة استثمار حصيلة الشهادات في حالة رغبة أصحابها.

وأكد حسين الرفاعي رئيس مجلس إدارة بنك قناة السويس، أن جميع فروع البنك جاهزة بداية من غدٍ الخميس برد حصيلة شهادة قناة السويس للعملاء، مع طرح منتجات ادخارية بديلة أمامهم وإتاحة منتجات مصرفية مجانا.

وكشف الرفاعي لمصراوي، عن موافقة البنك المركزي لبنك قناة السويس على إصدار شهادة ادخارية لأجل 3 سنوات، بعائد ثابت يصل إلى 12% سنويا، إلى جانب شهادة تراكمية بفائدة 12.75% سنويا لمدة 3 سنوات، أو شهادة لأجل 5 سنوات بفائدة 14.5%.

كما يقدم البنك شهادات الحصاد ذات العائد المتغير لأجل 3 سنوات بفائدة تصل إلى 13.5% سنويا بعائد نصف سنوي.

وأشار الرفاعي إلى أن مصرفه قرر أيضا إعفاء جميع عملاء شهادات قناة السويس من المصاريف الإدارية لإصدار بطاقة خصم مباشر و"ديبت"، للعملاء الذين يرغبون في إعادة استثمار شهادات قناة السويس بالبنك.

كما قرر بنك قناة السويس تقديم قرض شخصي بضمان الشهادة بفائدة 2% فوق سعر الشهادة، مع خصم 100% في المصاريف الإدارية للقرض وذلك لعملاء شهادات قناة السويس الذين يعيدون استثمار أموال شهاداتهم بالبنك، سواء من حاملي هذه الشهادات من بنك قناة السويس أو أي من البنوك الثلاثة الأخرى المصدرة للشهادة.

وتبلغ حصة البنك من إجمالي قيمة شهادات قناة السويس 2.1 مليار جنيه، بحسب الرفاعي، الذي أشار إلى أن البنوك ستجد فرصة في جذب حصيلة أكبر من الشهادات لزيادة مستويات السيولة والمدخرات وعدد العملاء، بعد رد قيمة شهادات قناة السويس.

وتتوزع باقي حصيلة الشهادات بين 14 مليار جنيه لبنك مصر، و13 مليار جنيه لبنك القاهرة.

وكانت البنوك الأربعة بدأت في الرابع من سبتمبر 2014 طرح شهادات قناة السويس بفائدة 12% على 3 فئات، منها 10 جنيهات لطلبة المدارس، و100 جنيه، وألف جنيه، وذلك تلبية لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي بمشاركة المصريين في المرحلة الأولى من حفر قناة السويس الجديدة.

وبعد تحرير سعر الصرف ورفع أسعار الفائدة 3%، وطرح شهادات مرتفعة العائد، أعلن عمرو الجارحي وزير المالية السابق، في السادس من نوفمبر 2016، رفع فائدة شهادة استثمار قناة السويس إلى 15.5% سنويًا، للأعوام الثلاث المتبقية من فترة الشهادة.

وجاء القرار لتعويض حاملي الشهادات عن فارق سعر الشهادات مرتفعة العائد 20% لأجل عام، و16% لأجل 3 سنوات، وتحسبا من هيئة قناة السويس لاحتمالية اتجاه العملاء لكسر الشهادات وتحويلها لشهادات مرتفعة العائد.

وصرفت البنوك عوائد شهادات قناة السويس بشكل دوري كل 3 أشهر من لفئة الشهادة ألف جنيه فأعلى، حيث صرفت البنوك 19 كوبونا حتى نهاية يونيو الماضي، ويتبقى صرف الكوبون الأخير في الشهر المقبل مع استحقاق آجال الشهادات.

بينما سيتم صرف العائد على الشهادة فئتي 10 جنيهات، و100 جنيه، مع صرف أصل الشهادات، بعد احتسابه بطريقة تراكمية.

واتجهت البنوك لخفض الفائدة على الشهادات المصدرة الجديدة في الأيام الأخيرة، بعد قرار البنك المركزي بخفض الفائدة 1.5% في آخر اجتماع للجنة السياسة النقدية يوم الخميس قبل الماضي، لتنخفض نسبة الفائدة التي كان سيحصل عليها حاملو شهادات قناة السويس لو أعادوا استثمار أموالهم بالبنوك مقارنة بما كانوا سيحصلون عليه لو لم تخفض الفائدة.

ويعرض مصراوي الفرص المتاحة لإعادة استثمار حصيلة شهادات قناة السويس في البنوك الأربعة المصدرة للشهادة، وذلك كالتالي:

البنك الأهلي المصري:

يطرح 4 أنواع من الشهادات الادخارية:

الأولى: شهادة استثمار (ب) (نيابة عن بنك الاستثمار القومي) بفائدة ثابتة 14.75% سنويا لأجل عام واحد، يصرف عائدها شهريا.

الثانية: شهادة بفائدة ثابتة 14.25% سنويا، لأجل 3 سنوات، يصرف العائد عليها كل 3 أشهر.

الثالثة: شهادة بفائدة ثابتة 14% سنويا، لأجل 3 سنوات، يصرف العائد عليها شهريا.

الرابعة: شهادة بفائدة متغيرة 14.5% لأجل 3 سنوات، يصرف العائد عليها كل 3 أشهر.

بنك مصر:

يطرح نوعين من الشهادات الادخارية ذات العائد المرتفع وهما:

الأولى: شهادة بعائد ثابت لأجل 3 سنوات، بفائدة 14% سنويا، يصرف العائد عليها شهريا.

الثانية: شهادة بعائد متغير لأجل 3 سنوات، بفائدة 14.5% سنويا، يصرف العائد عليها كل 3 أشهر.

بنك القاهرة:

يطرح نوعين من الشهادات الادخارية:

الأولى: شهادة بعائد ثابت لأجل 3 سنوات بفائدة تتراوح بين 11.5% سنويا، يصرف العائد عليها شهريا، و11.6% يصرف العائد كل 3 أشهر، و11.75% يصرف العائد عليها كل 6 أشهر.

الثانية: شهادة متغيرة العائدة لأجل 3 سنوات، بفائدة 13.25% سنويا يصرف العائد عليها شهريا، أو بفائدة 13.5% سنويا يصرف العائد عليها كل 3 أشهر.

بنك قناة السويس:

يطرح البنك شهادة تحت اسم "الحصاد" ذات عائد متغير لأجل 3 سنوات، وهي تتنوع بين شهادة بفائدة 13% يصرف العائد عليها شهريا، وشهادة بفائدة 13.25% يصرف العائد عليها كل ربع سنة، والثالثة بفائدة 13.5% يصرف العائد عليها كل 6 أشهر.