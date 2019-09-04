أسعار الدولار تتراجع أمام الجنيه في 6 بنوك بنهاية التعاملات

القاهرة- مصراوي:

تراجع سعر الدولار أمام الجنيه في 6 بنوك، مع نهاية تعاملات اليوم الأربعاء مقارنة بمستواه في بداية التعاملات، بينما ارتفع سعره في بنك البركة.

وانخفض سعر الدولار في بنكي الأهلي المصري ومصر، قرشين ليسجل 16.48 جنيه للشراء، و16.58 جنيه للبيع.

وخفّض بنك الإسكندرية سعر الدولار 3 قروش، ليسجل 16.47 جنيه للشراء، و16.57 جنيه للبيع.

وهبط سعر العملة الأمريكية في البنك التجاري الدولي 4 قروش، ليسجل 16.46 جنيه للشراء، و16.56 جنيه للبيع.

وتراجع سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي الدولي قرشا واحدا ليسجل 16.49 جنيه للشراء، و16.59 جنيه للبيع.

وانخفض سعر العملة الأمريكية في بنك التعمير والإسكان، 3 قروش ليسجل 16.48 جنيه للشراء، و16.58 جنيه للبيع.

وارتفع سعر صرف الدولار في بنك البركة، قرشا واحدا، ليسجل 16.52 جنيه للشراء، و16.62 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول 16.46 جنيه للشراء، و16.56 جنيه للبيع.

واستقر سعر صرف العملة الأمريكية أمام الجنيه في بنك قناة السويس عند 16.52 جنيه للشراء، و16.62 جنيه للبيع.

وحافظ سعر الدولار على مستواه في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 16.54 جنيه للشراء، و16.62 جنيه للبيع.