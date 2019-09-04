البنك الأهلي: شهادات ومنتجات متنوعة متاحة أمام أصحاب شهادات قناة السويس

كتبت- منال المصري:

قال علاء فاروق الرئيس التنفيذي للتجزئة المصرفية بالبنك الأهلي المصري، لمصراوي، إن فروع البنك ستبدأ من غدٍ الخميس، في رد قيمة شهادات قناة السويس في حسابات العملاء من أصحاب الشهادات بعد أن حان موعد استحقاق هذه الشهادات.

وأضاف فاروق أن البنك يطرح شهادات ادخارية مختلفة سواء بعائد ثابت أو متغير بأسعار تنافسية على مستوى الجهاز المصرفي أمام جميع عملاء شهادات قناة السويس، في حال رغبتهم في إعادة استثمار أموال هذه الشهادات مرة أخرى.

وتبدأ أربعة بنوك في رد حصيلة شهادات قناة السويس بإجمالي قيمة 64 مليار جنيه مع الكوبون الأخير للفوائد عليها، بداية من غدٍ الخميس، وحتى الأسبوع بعد المقبل، وذلك حسب آجال استحقاق تاريخ كل شهادة تم الاكتتاب فيه.

وذكر علاء فاروق أن البنك يقدم، بجانب جميع أنواع الشهادات ذات العائد الثابت وكذلك العائد المتغير، مجموعة متنوعة من الحسابات الجارية وحسابات التوفير، بالإضافة إلى منح كروت "ميزة" المدفوعة مقدما، والمحافظ الإلكترونية بدون أي مصاريف سنوية، وأيضا حسابات الشمول المالي مثل حساب توفير المستقبل ذي المزايا التأمينية.

وقال يحيى أبو الفتوح نائب رئيس البنك الأهلي المصري لمصراوي، إن حصة البنك في مبيعات شهادات قناة السويس بلغت 35 مليار جنيه، من إجمالي حصيلة الشهادات البالغة 64 مليار جنيه في 4 بنوك.

وأضاف أبو الفتوح أن البنك يتيح أمام عملاء شهادات قناة السويس أوعية ادخارية متنوعة تعد الأعلى على مستوى الجهاز المصرفي، بهدف إعادة استثمار حصيلة الشهادات في حالة رغبة أصحابها.

ويطرح البنك الأهلي المصري عددا من الشهادات الادخارية تتمثل في شهادة استثمار (ب) (نيابة عن بنك الاستثمار القومي) بفائدة ثابتة 14.75% سنويا لأجل عام واحد، يصرف عائدها شهريا، وشهادة بفائدة ثابتة 14.25% سنويا، لأجل 3 سنوات، يصرف العائد عليها كل 3 أشهر، وشهادة بفائدة ثابتة 14% سنويا، لأجل 3 سنوات، يصرف العائد عليها شهريا.

كما يطرح شهادة بفائدة متغيرة 14.5% لأجل 3 سنوات، يصرف العائد عليها كل 3 أشهر.