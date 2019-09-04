العضو المنتدب للمعمورة: الشراكة مع القطاع الخاص قفزت بالأرباح 127% في عام

كتبت- شيماء حفظي:

قال المحاسب حسن عبده، العضو المنتدب للشؤون المالية، لشركة المعمورة للتعمير والتنمية السياحية، إن الشركة ستوقع اتفاق شراكة مع مطور عقاري لتطوير مشروع معمورة بيرل، بمدينة السادس من أكتوبر، الأسبوع المقبل.

وأضاف عبده، في حوار مع مصراوي، أن المشاركة مع القطاع الخاص، ساهمت في زيادة أرباح الشركة خلال العام المالي الماضي، بنسبة 127% مقارنة بالعام المالي السابق، مع زيادة الإيرادات.

وتعمل شركة المعمورة – التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، في اقتناء الأراضي وتزويدها بالمرافق والخدمات اللازمة لها والتصرف فيها بالبيع كما تقوم بتأجير واستثمار الأراضي الزراعية، كما أنها تمتلك وتدير شاطئ المعمورة بالإسكندرية.

وإلى نص الحوار...

كم بلغت أرباح الشركة خلال العام المالي الماضي؟

ارتفعت إيرادات الشركة خلال العام المالي الماضي 2018-2019 لتسجل حوالي 326 مليون جنيه، مقابل 160 مليون جنيه، خلال العام المالي السابق. وقفز صافي ربح الشركة إلى 59 مليون جنيه مقابل 26 مليون جنيه خلال العام المالي السابق، كما ستدفع الشركة ضرائب للدولة بقيمة 18 مليون جنيه بعد اعتماد الجمعية العامة للميزانية، مقابل 5 ملايين جنيه مستحقات للخزانة العامة للدولة خلال العام المالي السابق.. ونحن نتوقع زيادة أرباح الشركة خلال العام المالي الجاري 2019 – 2020، إلى 138 مليون جنيه.

لماذا ارتفعت أرباح الشركة خلال العام المالي الماضي؟

شركة المعمورة كان لديها أصول غير مستغلة، وكحال شركات قطاع الأعمال العام، لا تتمكن من استغلال تلك الأصول وتطويرها نتيجة عدم توافر ملاءة مالية قوية، ولذلك ظهرت أهمية الشراكة مع القطاع الخاص من خلال مشاركة الشركة بأصولها والقطاع الخاص باستثمارات.. ونتيجة لتوجيهات ميرفت حطبة رئيسة الشركة القابضة للسياحة والفنادق – التي تتبعها شركة المعمورة – بالدخول في شراكات مع القطاع الخاص، ظهر مردود إيجابي على الشركة، حيث توفر هذه الشراكات إيرادات مضمونة من المشروعات بالإضافة إلى إيرادات التشغيل، وظهر ذلك في نتائج أعمال العام المالي الماضي، ما ساهم في زيادة الإيرادات وصافي الربح.

ما عدد المشروعات التي علمت فيها الشركة بنظام الشراكة مع القطاع الخاص؟

دخلنا في شراكة مع القطاع الخاص في 4 مشروعات، بينها مشروعي "تافرنا" وأرض السينما، وحصلت الشركة من المشاركة في هذين المشروعين مع القطاع الخاص على إيرادات تقدر بنحو 231 مليون جنيه خلال العام المالي الماضي، بالإضافة إلى تقليل عبء الشركة من تشغيل فنادق أسوان والأقصر وزيادة إيرادات الشركة من حق انتفاع أرض ملاهي المعمورة، ونجهز للتعاقد على مشروع خامس.

ما هي تفاصيل مشروع "تافرنا" وكيف ساهم في الإيرادات؟

تم تطوير مشروع تافرنا كمشروع سكني على مساحة 2740 متر مربع بالشراكة مع شركة الأمير للاستثمارات العقارية، بحصة شراكة 42% لشركة المعمورة متمثلة في أصول عينية وهي أرض المشروع.. وبموجب الشراكة تحصل شركة المعمورة من هذا المشروع على إيراد بحد أدنى مضمون قيمته 200 مليون جنيه، حصلنا منها على 135 مليون جنيه خلال العام المالي الماضي، ويورد الشريك دفعات للشركة بشكل ربع سنوي، بالإضافة إلى نسبة من إيرادات البيع بعد الانتهاء من تنفيذ المشروع في يناير 2021.

وماذا عن مشروع أرض السينما؟

دخلت شركة المعمورة في شراكة بمشروع برج أرض السينما، مع شركة فالوري للتطوير العقاري على مساحة 3500 متر مربع، والتي تم اختيارها من خلال مناقصة عامة وتمت المفاوضة تحت إشراف الشؤون الفنية بالشركة القابضة برئاسة المهندس عادل والي. وحصلت الشركة بموجب هذا التعاقد على نحو 96 مليون جنيه خلال العام المالي الماضي، وهذه الإيرادات حققت طفرة في أداء الشركة خلال العام.

كم تبلغ القيمة الإيجارية لملاهي المعمورة بعد تعديل التعاقد؟

عدلنا عقد تأجير أرض ملاهي المعمورة من 600 ألف جنيه سنويا إلى 5.75 مليون جنيه قابلة للزيادة سنويا بنسبة 10%، ومد مدة التعاقد 3 سنوات، بدأت العام المالي الماضي ما رفع إيرادات الشركة من هذا الأصل.. وتمكنا أيضًا خلال العام المالي الماضي من تحويل خسائر فندق "إيتاب" الأقصر و3 فنادق عائمة بأسوان إلى ربحية من خلال التعاقد مع شركة أراكان لتطوير وإدارة الفنادق، مقابل حصول الشركة على إيجار مقطوع للمراكب العائمة وحد أدنى مضمون لمدة 10 سنوات بقيمة 40 مليون جنيه.

توصلتم لاتفاق شراكة بشأن مشروع المعمورة بيرل بأكتوبر.. ما هي تفاصيل المشروع؟

مشروع كومباوند أكتوبر بدأ تنفيذه في 2015 لكن واجهنا ركود المبيعات بالمشروع بالإضافة إلى عدم توافر سيولة لدى الشركة لاستكماله، فاتجهنا إلى الشراكة مع مطور عقاري للوصول إلى اتفاق يمكننا من استكمال المشروع وتحقيق عوائد منه، من خلال حصول المطور على عدد من الوحدات السكنية مقابل ضخ استثمارات في المشروع.

ويتكون المشروع من 168 فيلا دوبلكس، يتبقى منهم 147 فيلا بمساحات إجمالية أكثر من 38 ألف متر مربع، وتوصلنا لاتفاق جيد مع الشريك يضمن استكمال المشروع خلال عام واحد، وينص التعاقد على إلزام الشريك بتنفيذ المشروع خلال الفترة المحددة، بالإضافة إلى حصول شركة المعمورة على خطاب ضمان بقيمة 5 ملايين جنيه، كضمان جدية أعمال.. وستحصل شركة المعمورة على نسبة 50% من المبيعات، ما سيدعم إيرادات الشركة خلال السنوات المقبلة، ونقترب من توقيع التعاقد مع الشريك الذي يتمتع بخبرة في التطوير العقاري والتسويق خلال الأسبوع المقبل.. وطرحنا أيضًا كراسة شروط مزايدة علنية على مساحة بحوالي 4 آلاف متر من ضمن أرض الكومباوند للمشاركة كأرض خدمات، وسيتم فتح المظاريف الفنية والمالية في 19 سبتمبر الجاري.

ما موقف المديونيات على الشركة؟

سددنا قرضا لصالح 3 بنوك بقيمة 139 مليون جنيه، تمكنا من سداده بفضل الإيرادات الكبيرة التي دخلت للشركة في العام المالي الماضي، وليس لدينا مديونيات أخرى، أو تعثرات مالية، ونسدد جميع مرتبات ومستحقات العاملين بالشركة وعددهم 1200 عامل.

هل تخطط الشركة لمشروعات مستقبلية؟

لدينا مشروع نراهن عليه خلال السنوات المقبلة، وهو مشروع سكني في أرض الإبراهيمية بالإسكندرية يتكون من 434 وحدة سكنية، على مساحة 5550 متر مربع، وسنحصل على الرخص الخاصة به الشهر المقبل، ونجهز الآن دراسة جدوى عن المشروع لاختيار تنفيذه ذاتيا أو طرحه للشراكة مع مطور عقاري، وإن كنت أُفضّل الشراكة.

وتبلغ القيمة البيعية للوحدات السكنية بالمشروع نحو مليار جنيه، ومدة تنفيذه تتراوح بين عام ونصف إلى عامين من تاريخ تسلم الموقع، وتبلغ تكلفته الاستثمارية التقديرية نحو 500 مليون جنيه.

بالإضافة إلى مشروع سكني يتكون من 4 عمارات بمدينة المعمورة بتكلفة استثمارية تصل لـ 17 مليون جنيه، وهذا المشروع قيد الدراسة.

هل تملك الشركة أراضي أخرى لم يتم استغلالها؟

لدينا 103 أفدنة أراضي بديلة حصلت عليها الشركة من هيئة المجتمعات العمرانية مقابل تعديات على أراضي للشركة في الساحل الشمالي، تتضمن 20 فدانا بمدينة السادات ومثلها في برج العرب، و51.6 فدان في العملين الجديدة، ونحاول بالتعاون مع الشركة القابضة تحسين أماكن الأراضي لتتمكن الشركة من تطويرها بالشراكة مع القطاع الخاص.